Одно из условий создания постоянных рабочих мест в Казахстане назвал эксперт Экономика 4285

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в Мажилисе 11 января подчеркнул, что важно продолжать системную работу по развитию предпринимательства и возместить ущерб, нанесенный январскими беспорядками. 21 января на встрече Главы государства с представителями отечественного бизнеса пошел уже более детальный разговор: о реформах, о роли бизнеса в жизни страны, о поддержке предпринимателей.



О перспективах дальнейшего развития бизнеса в Казахстане высказались известные эксперты.



Формирование новой экономической парадигмы развития страны и выхода из кризиса, увеличения доходов населения невозможно без решения проб­лем малого и среднего бизнеса. Его доля в последние годы в Казахстане варьируется от 25 до 30% в ВВП страны, и в нем заняты около 4 миллионов человек. А это почти треть трудоспособного населения страны. Поэтому, согласно стратеги­ческим документам, планируется довести долю МСБ до 35% к 2025-му и до 50% к 2050 году.



Республиканский бюджет зависит от отчислений экономики Алматы. По итогам 2020 года город сформировал 19,7% ВВП страны, и его вклад постоянно растет.



Трагические события января негативно отразились на бизнесе. Больше всего пострадал бизнес Алматы. По первым предварительным данным, сумма ущерба оценивается в более 100 млрд тенге. Поэтому предложен целый комплекс мер для его поддержки не только в Алматы, но и в целом по стране.



Что сейчас необходимо сделать для поддержки малого и среднего бизнеса? Какими должны быть механизмы успешного развития предпринимательства?



Рустам Журсунов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана:



– В настоящее время мы работаем над этим. Считаю, что необходимо смело начать реа­лизацию потенциала закона о регуляторной политике в сфере предпринимательства. Нужно кардинально пересмот­реть процедуры предоставления мер государственной поддержки. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы.



Особое внимание необходимо уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах. Это является одним из условий создания постоянных рабочих мест.

По поручению Главы государства размер гранта на развитие собственного дела будет увеличен с 200 до 400 МРП (с 612,6 тыс. до 1,2 млн тенге), а также будет принят комплекс мер по усилению адресности и оценки бизнес-проектов, претендующих на финансирование.



В настоящее время на уровне Правительства разработан порядок возмещения ущерба, причиненного предпринимателям, и доведен до всех пострадавших. Мы дали свои предложения.



Конечно, были проблемы с фиксацией ущерба, поэтому хочу выразить благодарность Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел за оперативное командирование 88 следователей и криминалистов из других регионов в Алматы для проведения первоначальных следственных действий, к данной работе привлечены 50 прокуроров из города Алматы.



На сегодня в Алматы из около 1 600 объектов бизнеса осмот­рено более 75% (порядка 1 200). Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 94,8 млрд тенге.



Вместе с тем есть риск того, что полученные предпринимателями компенсации будут подлежать налогообложению.



Поэтому я 18 января обратился с письмом к Премьер-минист­ру Алихану Смаилову с просьбой урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, а именно, не облагать налогами сумму возмещенного ущерба (компенсацию) и сохранить на вычетах по КПН и в зачете по НДС суммы расходов и суммы НДС по товарам в случае, если ущерб не возмещен.

