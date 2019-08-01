Казахстан с первых дней пос­ле взрыва боеприпасов в воинской части близ города Арыса мобилизовался для помощи пострадавшим. В стране началась полномасштабная акция «Арыс, бiз бiргемiз».

На телеканалах «Хабар» и «Qazaqstan» прошел благотворительный марафон. Как отметили ведущие, весь Казахстан стал одним большим сердцем, во всех уголках страны начался сбор гуманитарной помощи.

«Nur Otan» организовал сбор гуманитарной помощи по всему Казахстану. Областные филиалы партии также активно подключились к общенародной акции. Ассамблея народа Казахстана начала кампанию по оказанию гуманитарной помощи жителям города Арыса. Уже через несколько часов в Доме дружбы Туркестанской области в Шымкенте был развернут республиканский штаб Ассамблеи народа Казах­стана. Здесь рассматривали все организационные вопросы, оперативно скоординировав работу десятков волонтеров из состава этнокультурных объединений области и города, принимали гуманитарный груз и обеспечивали его доставку пострадавшим. Также во всех регионах страны были созданы штабы Ассамблеи народа Казахстана по организации помощи пострадавшим. На базе всех домов дружбы респуб­лики работали пункты сбора гуманитарной помощи.

К масштабной акции присоединились и молодежные крылья АНК. Республиканское молодежное движение ассамблеи «Жаңғыру жолы» в рамках проекта JAGSYLYQJASA организовало акции по формированию волонтерских групп для выезда в Туркестанскую область.

При акимате области организована работа корпоративного фонда социального развития «Түркістан» по сбору средств для гуманитарной помощи пострадавшим в городе Арысе. В помощь арысцам однодневный заработок перечисляют сотрудники государственных органов, организаций страны.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» также вносит свой вклад в общее дело. Призвав бизнес-сообщество поддержать жителей города Арыса, объединила крупные компании для помощи бизнесменам Арыса. Счет для сбора средств открыт общественным объединением «Менiн Атамекенiм». Владельцев малого и среднего бизнеса города Арыса освободили от уплаты налогов до конца 2019 года.

Представители Республиканского совета по защите прав детей при партии организовали на месте работу 24 детских психологов. В соцсетях запус­тили челлендж с хештэгом #НұрСұлтанқаласыАрыспенБірге.

В Нур-Султане бюджет на празднование Дня столицы сократили в 3 раза, а деньги, вырученные с платных мероприятий, приуроченных к этому событию, передали в фонд помощи Арыса.

В Алматы общественное движение «Я алматинец» проводит сбор гуманитарной помощи на базе AltynArystan на стадионе Нархоза.

Неоценима и помощь многочисленных волонтеров, которые вывозили жителей Арыса в безопасные места, помогали в устройстве пострадавших во временные приюты, в их регист­рации, снабжали эвакуационные пункты продуктами.

Единство, согласие, сплоченность – особо важные понятия традиционного мировоззрения казахстанцев. Их место и значение тонко подмечены в пословице «Бірлік болмай – тірлік болмас» («Без единства нет жизни»). Единство – это проявление единодушия, согласия и мира среди людей и в повседневной жизни, и в критических ситуациях.

В дни ЧП в Арысе казахстанская армия показала высокий профессионализм, а военнослужащие – преданность долгу и чести. Слаженные, скоординированные действия военных и их стремление спасти людей вызывают большое уважение. И в этом, конечно, немаловажную роль сыграла ответственность министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева, человека, который является кадровым офицером, знающим военное дело не понаслышке, и самое важное, что необходимо подчеркнуть в его отношении, – это чувство единства и сопереживания за народ, за жителей, пострадавших от взрывов в городе Арысе.

И сегодня, спустя месяц пос­ле происшествия, его главной задачей остается по-прежнему личный контроль за передислокацией воинской части, перевозкой боеприпасов. Несколько дней в неделю он находится в Арысе и сам лично контролирует весь процесс. Понимание большой ответственности перед казахстанцами, беспристрастная и скоординированная работа министра обороны и его ведомства дают положительные результаты по ликвидации последствий трагедии.

Стойкость и отвагу проявили пожарные: первыми, несмотря на угрозу взрыва, боролись с огнем. Фото изможденных пожарных опубликовал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, написавший: «Снимаю шляпу перед пожарными, рискуя жизнью, они целый день в Арысе тушили пожары, разбирали завалы, эвакуировали жителей».

Верность воинскому долгу проявили и военные саперы, которые проводили очистку территории от неразорвавшихся снарядов. В Арысе работали 42 группы разминирования. Любое обезвреживание – это мужество, подвиг. По словам саперов, каждый старался как можно лучше выполнить поставленные перед ними цели, ведь понимал, что от этого будет зависеть безопасность мирных граждан.

Совместными усилиями всех служб и ведомств ведется большая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа­ции и восстановлению жилья и объектов города Арыса.

Согласно приказу Президента Касым-Жомарта Токаева, в рекорд­ные сроки восстановлена инфраструктура города. На 28 июля завершен ремонт в 2 707 домах, в 2 344 работы завершены без внутренней отделки – это означает, что более 70% семей к 1 августа будут иметь крыши над головой.

Темп работы и ресурсы, направленные на восстановление города, не имеют прецедента в истории независимого Казахстана.

Беззаветная верность наших военнослужащих станет примером для современной молодежи, повысит уважение народа к военнослужащим, а также содействует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, в стремлении быть достойными защитниками Отечества.

Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады (народ, не знающий единства, с нуждой дружит, народ, сильный единством, со счастьем дружит), говорят в народе. Единство и сплоченность всегда были прочной основой нашего государства. И в те трагические дни Арыс стал еще одним символом общенационального единства. Наш многонациональный народ без ссор и распрей делает уверенные шаги вперед. Мы сохраняем и передаем нашим потомкам уникальный опыт – жить и развиваться в мире, единстве и созидании.