Однодневный заработок – ветеранам

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Сегодня в области осталось 68 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть больше 2 000 – тыла. Из них 76 тыловиков и 6 фронтовиков – пенсионеры предприятия. Это люди, которые принимали участие в становлении нефтяной отрасли края.
– Мы гордимся нашими ветеранами-нефтяниками. Это Камка Умбеталина, Кайыр Кыдырбаев, Виктор Нечаев, Николай Скороход, Мырзабек Онгалбаев. Мы призываем всех дорожить такими общечеловеческими ценностями, как мир и единство, которые достались нам только благодаря героизму и тяжелому труду старших поколений. К 70-летию Великой Победы наш совет молодых специалистов запускает акцию «За себя и за того солдата», цель которой – посвятить рабочий день ветерану и поддержать фронтовиков, – говорит председатель совета молодых специалистов при АО «Мангистаумунайгаз» Бауыржан Ходжаев.
Нефтяники планируют открыть специальный счет, на который и переведут заработанные за один день средства. Эти деньги пойдут ветеранам войны на оплату коммунальных платежей, на лечение в санаториях, на лекарства и многое другое. Уже сейчас нефтяники делают ремонт в квартирах нескольких фронтовиков, планируют закончить его как раз к началу мая.
– Мы призываем всю молодежь нефтяных компаний и производственных предприятий области принять участие в этой акции и исполнить свой долг перед отцами и матерями, перед теми, кто не вернулся с поля боя, – сказал Б. Ходжаев.
По его словам, совет молодых специалистов призывает молодежь Актау и области присо­единиться к флэшмобам, которые пройдут на майские праздники, – «Не погаснет твоя свеча» и «Белые журавли». Молодые люди хотят запустить в небо на воздушных шарах бумажных белых журавликов под звуки одноименной песни. Также возле памятника Ай-Ана в поселке Онды Мангистауского района пройдет вечер, посвященный матерям, которые так и не дож­дались своих сыновей с фронта.

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