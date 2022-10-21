Одного парня убили, двоих ранили в ходе перестрелки в Атырау

В городе Атырау один человек скончался и двое парней получили ранения в ходе перестрелки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

21 октября в областную больницу был доставлен труп мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь. Еще двое парней 2004 и 2005 годов рождения получили ранения осколками и находятся в больнице. Сообщение об этом поступило в управление полиции Атырау 21 октября около 04:14 часов.

Как проинформировали в Департаменте полиции области, конфликт между группой парней произошел в микрорайоне Атырау-2.

«Установлены все лица, причастные к конфликту. Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство». Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК», – уточнили в полиции.