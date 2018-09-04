Одноклассники повесили десятилетнюю девочку на скакалках в школьном дворе

Происшествия
2112
Фото из открытых источников
10-летняя Амбер Юн была повешена одноклассниками прямо на школьном дворе в австралийском Перте. Девочку, которая страдает сердечным заболеванием, чудом удалось спасти, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.



Мама Амбер Белинда рассказала, что малышка долгое время подвергалась травле со стороны одноклассников. Впрочем, на полноценную физическую расправу школьники прежде не решались. Но на этот раз учитель обнаружил Амбер повешенной на дереве в школьном дворе. Вокруг шеи девочки были обмотаны прыгалки, и она задыхалась, едва касаясь земли кончиками пальцев.

Педагог успел снять малышку с дерева. К счастью, она не получила серьезных травм. Это настоящее чудо – стоит учесть, что Амбер с рождения страдает пороками развития сердца и пищевода. Сама девочка признается, что уже попрощалась с жизнью.

Полиция Австралии начала расследование по факту случившегося, однако пока никто не был арестован. Интересно, что представители школы так и не связались с мамой девочки, чтобы принести ей извинения за чудовищный инцидент.

Популярное

Все
Неожиданная победа
Дорога особой опасности
Застройка нелегальная
Чем пахнет?
Теоретические шансы
Обидно, досадно...
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Хотели как лучше...
Антикор расследует дело о хищениях в сфере образования Туркестанской области
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
Отечественные атомщики формируют тренд
Фристайл под кюй «Адай»
Ее жизнь словно сюжет художественного фильма
О спорт, ты – мир!
Против вандализма и насилия
То ли блогер, то ли жулье
Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет
Хранители истории
В очередях и те, кого уж нет
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Вовремя остановить тирана
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Уроки воспитания для дебоширов
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Более 40 уголовных дел завели на безработного жамбылца
Более 180 постояльцев центра соцуслуг для детей-инвалидов э…
Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет
Мужчина скончался после укола в больнице в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]