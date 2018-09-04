Одноклассники повесили десятилетнюю девочку на скакалках в школьном дворе

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10-летняя Амбер Юн была повешена одноклассниками прямо на школьном дворе в австралийском Перте. Девочку, которая страдает сердечным заболеванием, чудом удалось спасти, сообщает Life.ru
со ссылкой на Mirror.
Мама Амбер Белинда рассказала, что малышка долгое время подвергалась травле со стороны одноклассников. Впрочем, на полноценную физическую расправу школьники прежде не решались. Но на этот раз учитель обнаружил Амбер повешенной на дереве в школьном дворе. Вокруг шеи девочки были обмотаны прыгалки, и она задыхалась, едва касаясь земли кончиками пальцев.
Педагог успел снять малышку с дерева. К счастью, она не получила серьезных травм. Это настоящее чудо – стоит учесть, что Амбер с рождения страдает пороками развития сердца и пищевода. Сама девочка признается, что уже попрощалась с жизнью.
Полиция Австралии начала расследование по факту случившегося, однако пока никто не был арестован. Интересно, что представители школы так и не связались с мамой девочки, чтобы принести ей извинения за чудовищный инцидент.