​Одноразовый подход

Сначала были обещания

Реанимировать простаивающие производства, построенные в рамках Госпрограммы индуст­риально-инновационного развития, – такое поручение акимам областей дал Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства в августе текущего года. Как сообщалось, всего в республике насчитывается 15 таких предприятий, они расположены в 8 регионах: четыре – в Костанайской области, по два – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, по одному – в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

Любопытно, что Алматинская область в этот перечень не попала, хотя и здесь имеется по меньшей мере один проблемный объект – вышеупомянутый завод по выпус­ку одноразовых медицинских систем. Находится он близ села Кырбалтабай Енбекшиказахского района.

Как мы выяснили, инициатором проекта выступает ТОО «Алтомед» с уставным капиталом 430 млн тенге. В соучредителях этой компании значатся два юрлица: ТОО «Копберген Медфирмасы» с долей в 280 млн тенге, или 65%, а также АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу» (доля 150 млн тенге – 35%). К слову, СПК «Жетісу» – государственная структура, которую курирует акимат Алматинской области.

В ноябре 2009 года, когда завод еще строился, его в числе других объектов СПК посетили депутаты обеих палат Парламента. Как сообщил тогда гостям генеральный директор компании «Алтомед» Амантай Жумабеков, планируется наладить производство высококачественной продукции, которая могла бы заменить одноразовые медицинские системы из Германии и Китая. Их применяют в мед­учреждениях при внутривенном вливании пациентам инфузионных растворов.

Планировалось выпускать 16 млн единиц продукции в год (при годовой потребности Казахстана на тот момент в 30 млн штук). Были рассчитаны и срок окупаемости проекта – 3 года, и число создаваемых рабочих мест – 165. В случае успеха перспективной идеи ее инициаторы намеревались начать также производство одноразовых шприцев.

Надо сказать, завод был спроектирован по международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice). Согласно технологи­ческой схеме смонтированы производственные цеха, склады, а также лаборатория, куда должны были направляться образцы сырья и готовой продукции. На заводской территории установили собственную водонапорную башню и трансформаторную подстанцию мощностью 454 кВт. То есть водой и электричеством производство обеспечивалось круглый год.

Кроме того, завод оснастили современным оборудованием, позволяющим впервые в Казахстане применить процесс стерилизации медицинских продуктов, который доказал свою эффективность в развитых странах. Иными словами, специалисты обещали обеспечить наши клиники и больницы инфузионными системами европейского качества по ценам ниже зарубежных аналогов. Значение проекта для сферы отечест­венного здравоохранения было трудно переоценить.

Пациент скорее мертв

Однако едва отгремели фанфары по поводу открытия завода, как бизнесмены столкнулись с весьма сложной проблемой – отсутствием в республике технологического газа (оксида этилена), который необходим при стерилизации товара. Об этом в феврале 2011 года руководители ТОО «Алтомед» сообщили на специальном совещании в акимате Алматинской области.

По их словам, такой газ производится только в Китае, и необходимо на правительственном уровне решить вопрос по ввозу его в Казахстан. Кроме того, ситуа­цию усугубила нехватка у предприятия оборотных денежных средств. Присутствовавшие на встрече представители тогдашнего Министерства индустрии и новых технологий пообещали оказать содействие производителям фармацевтической продукции.

…С тех пор прошло более 6 лет, однако столь много обещавший проект так и не сдвинулся с мерт­вой точки. Как нам стало известно, предприятие бездействует с самого момента ввода в эксплуа­тацию. А между тем в него вложены деньги не только частных инвесторов, но и госбюджета, то бишь налогоплательщиков. Как сообщалось, средства СПК «Жетісу» направлялись на закупку дополнительного оборудования и пополнение оборотного капитала ТОО «Алтомед».

Впрочем, нацкомпания все эти годы предпринимает попытки вернуть потраченные миллионы. В мае нынешнего года на ее сайте было размещено объявление, приглашающее к сотрудничеству потенциальных партнеров. Цель – реализация совместного проекта «Завод по выпуску одноразовых медицинских систем для внутривенного вливания инфузионных растворов». В объявлении указано: «Финансирование проекта предполагается за счет средств частного партнера (инвестора)».

Мы поинтересовались дальнейшей судьбой завода у менеджера СПК «Жетісу» Мухамета Тунгатова. Он сообщил, что потенциальных инвесторов пока нет. СПК выставила свою долю участия в ТОО «Алтомед» (35%, или 150 млн тенге) на торги, предусматривающие понижение начальной цены. Между тем аналогичные аукционы проводятся уже не первый раз, однако покупатель все не находится.

Что касается причин провала бизнес-идеи, то, как сказал эксперт, «Алтомед» испытывал проблемы не только с финансированием, но и сбытом продукции. Компания подавала заявку на конкурс по поставке изделий медицинского назначения в ТОО «СК-Фармация», однако не получила одобрения оценочной комиссии. А без крупного покупателя продукции развивать такое масштабное производство не имеет смысла…

Мы пытались получить комментарий у гендиректора ТОО «Алтомед» Амантая Жумабекова (он же – соучредитель завода, руководитель ТОО «Копберген Медфирмасы»), но, к сожалению, его мобильный телефон был вне доступа. Остались невыясненными вопросы: как вообще такой нежизнеспособный проект прошел через жесткое сито отбора в Госпрограмму индустриализации? Кто ответит за целевое (но бесцельное) использование казенных средств? И почему государство в лице курирующего госоргана не оказало поддержку бизнес-инициативе?