Одной историей жить нельзя. Нужно создавать новую историю – Дархан Сарсенов

Фото: пресс-служба Федерации

Уже в конце сентября национальная сборная выступит на XX летних Азиатских играх в Японии, а менее чем через месяц после этого Астана примет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе. Для Казахстана это не просто два крупнейших спортивных события осени. Это серьезная проверка всей системы - от подготовки национальных сборных и работы в регионах до взаимодействия с международными структурами и проведения соревнований мирового уровня.

О подготовке к домашнему чемпионату мира, сотрудничестве с United World Wrestling, развитии борьбы в регионах, задачах национальных команд, а также о значении Конгресса UWW, который пройдет в Астане в дни мирового первенства, рассказал первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Дархан Сарсенов.

- Дархан Нурмаханбетович, Казахстан готовится принять чемпионат мира по трём олимпийским видам борьбы в Астане. Насколько масштабная работа сегодня проводится по подготовке к турниру?

- Подготовка к чемпионату мира - большая и ответственная работа. И когда мы говорим о соревнованиях такого уровня, речь идёт далеко не только о том, что зритель увидит на ковре. За девятью соревновательными днями стоит огромный объём организационной работы: подготовка "Barys Arena" и тренировочных зон, приём международных делегаций, размещение, транспорт, питание, безопасность, медицина, аккредитация, телевидение, работа со зрителями и средствами массовой информации.

Чемпионат мира пройдёт с 24 октября по 1 ноября. По предварительным данным, в Астану ожидается приезд представителей порядка 130 стран и 800-900 спортсменов. Вместе с тренерами, официальными лицами и другими членами делегаций речь идёт примерно о более полутора тысячах участников. Поэтому сейчас одновременно ведётся работа по многим направлениям, и каждое из них имеет значение для общего результата. Республиканская федерация находится в постоянном рабочем режиме. Председатель Федерации Еркин Окасов регулярно проводит встречи как внутри страны, так и на международном уровне. Идёт непосредственное взаимодействие с United World Wrestling, Министерством туризма и спорта, акиматом Астаны и другими структурами, задействованными в подготовке к чемпионату.

К работе будут привлечены и международные специалисты. Ожидается участие порядка 70 представителей UWW и около 50 представителей Бюро. Для нас это важно не только с точки зрения проведения самого чемпионата. Рядом с международными специалистами будут работать наши спортивные менеджеры, судьи, технические специалисты, сотрудники телевизионного производства. Такой опыт невозможно получить по учебнику. Его можно приобрести только на практике внутри большого международного события. Для нас принципиально важно достойно провести чемпионат мира и показать, что Казахстан способен принимать соревнования самого высокого уровня.

- Вы упомянули международное сотрудничество. Насколько тесно сегодня Федерация взаимодействует с United World Wrestling?

- Контакт действительно очень тесный. Чемпионат мира требует соблюдения большого количества технических и организационных требований, поэтому мы постоянно сверяем нашу работу с UWW, обсуждаем возникающие вопросы, получаем рекомендации.

Но сегодняшнее сотрудничество уже не ограничивается одним чемпионатом. В этом году был подписан меморандум между Федерацией и United World Wrestling, затем состоялось подписание трёхстороннего соглашения между UWW, Федерацией и Казахским национальным университетом спорта. Речь идёт о подготовке специалистов, спортивном образовании, науке, международных сборах и обмене опытом. Большое значение имеет и Международная академия борьбы, получившая официальное признание UWW в качестве Центра высоких достижений. Сейчас мы постепенно наполняем этот статус реальной работой.

Перед чемпионатом мира на базе Академии пройдёт крупный международный учебно-тренировочный лагерь. По последним заявкам участие подтвердили 17 стран. В списках более 400 спортсменов и представителей команд. Это США, Монголия, Бразилия, Польша, Швеция, Алжир, Канада и другие страны. Для нас это очень показательный момент. Раньше, говоря о международной практике, мы чаще имели в виду поездки наших спортсменов за рубеж. Сейчас мы создаём условия, при которых сильные зарубежные сборные сами приезжают готовиться в Казахстан. Это уже другой уровень взаимодействия.

- Насколько важна работа Федерации непосредственно в регионах?

- Казахстанская борьба никогда не ограничивалась двумя-тремя крупными городами. У нас есть области с очень сильными традициями, свои школы, известные тренеры, целые борцовские династии. Именно в регионах начинается путь большинства спортсменов, которых спустя годы мы видим в составе национальной команды.

Масштаб этой работы хорошо виден по цифрам. В стране действует около 5,5 тысяч секций по олимпийским видам борьбы. Только в системе спортивных школ занимаются свыше 51 тысячи спортсменов. В общей системе подготовки работают почти три тысячи тренеров-преподавателей. Поэтому, когда мы говорим о будущем национальной сборной, начинать нужно именно отсюда.

Глава нашей федерации Еркин Кадыргалиевич Окасов регулярно выезжает в регионы, встречается с тренерами, представителями местных федераций и руководством областей. Потому что за общими цифрами всегда стоят конкретные проблемы. Где-то есть сильный тренер и много желающих заниматься, но не хватает условий. В другом регионе инфраструктура есть, но необходимо усиливать методическую работу или внутреннюю конкуренцию. Такие вещи невозможно полноценно увидеть, находясь только в Астане.

Один из проектов, который сегодня реализуется, связан с передачей борцовских ковров школам. Задача обеспечить ими 100 школ в разных регионах, часть ковров уже передана. Конечно, сам по себе новый ковёр никого чемпионом не сделает. Но если вместе с ним появляется действующая секция, хороший наставник, дети регулярно тренируются и соревнуются, тогда это уже инвестиция в будущее борьбы. Без сильных регионов мы не получим сильной национальной команды.

- Казахстанская борьба имеет богатую историю. Насколько важно сегодня сохранить эти традиции?

- Это принципиально важно. У нашей страны действительно большая борцовская история. За этими результатами стоят имена легендарных спортсменов, тренеров, специалистов, которые десятилетиями формировали авторитет казахстанской школы борьбы. За годы независимости наши борцы завоевали 18 олимпийских медалей. Мы помним чемпионов мира, призёров Олимпийских игр, выдающихся представителей разных поколений. Последняя Олимпиада в Париже вновь подарила стране финал в греко-римской борьбе и серебряную медаль Демеу Жадраева.

Но есть и статистика, которая заставляет серьёзно задуматься: единственное олимпийское золото независимого Казахстана в борьбе было завоёвано в далеком 1996 году. Поэтому нельзя относиться к нашим традициям исключительно как к красивой странице прошлого. Если мы гордимся историей, значит, должны соответствовать уровню, который задали предыдущие поколения. Нужно не просто вспоминать чемпионов, а готовить тех, кто сможет продолжить их дело.

Вернуть высокие позиции невозможно одним решением и тем более за несколько месяцев. Для этого нужны сильные спортсмены, тренеры, хорошие условия, международная практика, сильная конкуренция внутри страны, на должном уровне медицина и научное сопровождение. Большой результат складывается из множества вещей, которые зачастую остаются незаметными для зрителя.

- Чемпионат мира в Астане может стать дополнительным стимулом для наших борцов?

- Безусловно. Домашний чемпионат мира - особое событие в карьере любого спортсмена. Возможность бороться за медаль перед своими болельщиками, родителями, друзьями, выпадает далеко не каждому. Но вместе с поддержкой появляется и дополнительная ответственность. Очень важно, чтобы она не превратилась в психологическое давление. Наша задача сделать всё возможное, чтобы спортсмен спокойно готовился, выходил на ковёр и думал исключительно о борьбе.

Мы хотим видеть максимальный результат от каждого члена сборной. Но требование результата должно сопровождаться соответствующими условиями. Спортсмен не должен во время главного старта сезона заниматься вопросами, которые к его непосредственной работе отношения не имеют.

Есть и система материального стимулирования. За победу на чемпионате мира предусмотрена премия в размере 100 тысяч долларов, за серебряную медаль - 50 тысяч, за бронзовую - 25. Отдельные выплаты в виде премиальных предусмотрены и тренерскому штабу. При этом я бы не хотел, чтобы всё сводилось к размеру премиальных. Деньги не делают человека чемпионом. За любой медалью стоят годы тренировок, ограничения, травмы, восстановление, труд тренера и всей команды. Вознаграждение - это уже признание проделанной работы.

- Как строится подготовка национальных сборных к главным стартам сезона?

- Подготовка проходит поэтапно, в соответствии с планами наставников национальных сборных. В течение сезона спортсмены прошли все запланированные учебно-тренировочные сборы, выступали на международных соревнованиях. Ведь тренерам важно видеть спортсмена не только внутри страны, но и в борьбе с представителями ведущих мировых школ. Именно международные старты дают наиболее объективную картину. На одном уровне можно быть очень сильным внутри страны, но совсем другой вопрос - как ты выглядишь против лидеров России, Ирана, Японии, США, Грузии или других сильных борцовских держав.

Этот сезон дал немало информации для анализа. На чемпионатах Азии в различных возрастных категориях наши спортсмены завоевали 81 медаль, ещё 50 наград были выиграны на четырёх рейтинговых турнирах UWW. Сборная по вольной борьбе U-20 стала первой в командном зачёте чемпионата Азии. На чемпионате мира U-17 в Баку наши спортсмены завоевали восемь медалей, включая два золота.

Есть хорошие результаты и у взрослых команд. Но мы прекрасно понимаем разницу между молодёжным и взрослым спортом. Наша задача - помочь талантливому спортсмену плавно пройти этот переход и сохранить его для большого спорта. По состоянию на лето текущего года 17 казахстанских борцов входили в первую десятку мирового рейтинга UWW, четверо находились в топ-5. Это показатель потенциала. Но окончательную оценку всегда дают главные соревнования.

- Получается, домашний чемпионат мира станет своеобразным экзаменом не только для спортсменов, но и для Федерации?

- Безусловно. Я бы даже сказал - для всей нашей страны. С одной стороны, нужно достойно провести соревнования, с другой - национальная сборная должна показать свой уровень на ковре. При этом современный спорт настолько сложен, что успех нельзя связывать с работой одного человека. Невозможно развивать греко-римскую, вольную и женскую борьбу силами только руководства Федерации или только тренеров национальной команды. В этой системе есть личные и главные тренеры, врачи, массажисты, судьи, аналитики, региональные федерации, сотрудники аппарата. Каждый отвечает за свою часть работы. Если одно звено выпадает, это рано или поздно отражается на спортсмене.

Именно поэтому мне хотелось бы отметить ту рабочую динамику, которую задал Еркин Окасов. Он постоянно находится в процессе: проводит встречи, посещает регионы, лично общается с тренерами и спортсменами, ведёт международные переговоры. Для руководителя Федерации важно не только получать информацию в кабинете, но и видеть ситуацию своими глазами. Но при этом мы все хорошо понимаем: большие изменения невозможны усилиями одного председателя. Результат появляется тогда, когда каждый человек в системе качественно выполняет свою работу.

- В рамках чемпионата мира в Астане состоится Конгресс UWW. Насколько важно проведение такого мероприятия именно в Казахстане?

- Это событие имеет очень большое значение. 23 октября, накануне чемпионата мира, Астана примет Конгресс United World Wrestling. На мероприятие приедут руководители национальных федераций, представители международного борцовского сообщества, а также специалисты, участвующие в обсуждении ключевых вопросов развития нашего вида спорта. Сам факт того, что чемпионат мира и Конгресс проходят в Казахстане, говорит об уровне высокого доверия со стороны Объединённого мира борьбы. Но для нас гораздо важнее правильно воспользоваться этой возможностью.

Мы сможем показать гостям современную Астану, нашу спортивную инфраструктуру, познакомить их с тем, что сегодня делается в Казахстане. В дни чемпионата мира в столице одновременно будут находиться сильнейшие спортсмены мира, ведущие тренеры, руководители федераций и представители UWW. Это уникальная возможность для профессионального общения. Такие контакты впоследствии превращаются в совместные сборы, визиты тренеров, образовательные проекты, международные турниры. Поэтому значение чемпионата мира намного шире девяти дней соревнований. Нам важно не просто достойно принять гостей, а укрепить положение Казахстана внутри мирового борцовского сообщества.

- До старта чемпионата мира нашей национальной сборной предстоит выступить на Азиатских играх в Японии. Что вы ожидаете от этого старта?

- Соревнования по борьбе на XX летних Азиатских играх пройдут с 30 сентября по 3 октября в Нагое. Казахстан выступит полным составом: шесть спортсменов в греко-римской борьбе, шесть - в вольной и столько же в женской. То есть мы будем представлены во всех 18 весовых категориях. Азия сегодня чрезвычайно сильна в борьбе. Здесь Иран, Япония, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия и другие команды, способные бороться за самые высокие места. Поэтому лёгких схваток точно не будет.

У нас есть и исторический контекст. За годы независимости казахстанские борцы завоевали на Азиатских играх 59 медалей - 11 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых. При этом на двух последних Азиадах золота у Казахстана не было. В Ханчжоу наши борцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Конечно, мы хотим улучшить этот результат. Но я не хотел бы сейчас создавать дополнительное давление конкретными обещаниями. Спорт есть спорт. Нужно хорошо подготовиться, выйти на ковёр и провести каждую схватку на своём максимуме.

Хочу пожелать всей нашей команде здоровья, уверенности и выдержки. Особенно важно, чтобы ребята чувствовали поддержку соотечественников. Когда ты находишься за тысячи километров от родины и понимаешь, что вся страна следит за твоим выступлением, это действительно придаёт дополнительные силы.

- Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы вернуть казахстанской борьбе устойчивые позиции на мировой арене?

- Хотелось бы, чтобы Казахстан вновь устойчиво воспринимался в мире как одна из сильных борцовских стран. Предпосылки для этого есть: богатая история, сильные традиции, талантливые спортсмены, хорошие тренеры и, что особенно важно, огромный интерес к борьбе в казахстанском обществе. Но одной историей жить нельзя. Спорт меняется очень быстро. То, что работало десять лет назад, сегодня уже не приносит результат. Конкуренты развиваются, вкладываются в науку, аналитику, подготовку тренеров, медицину. Поэтому и мы должны постоянно двигаться вперёд.

Мне хотелось бы, чтобы через несколько лет Казахстан был известен не только фамилиями отдельных чемпионов. Чтобы к нам приезжали на сборы сильнейшие зарубежные команды, чтобы наших тренеров и специалистов знали в международном сообществе, чтобы в регионах появлялось всё больше сильных центров, а место в национальной сборной завоёвывалось в настоящей спортивной конкуренции. Да, у нас есть славная история. Мы должны уважать людей, которые её создавали, помнить их победы и передавать эти традиции молодому поколению. Но сегодня перед нами стоит другая ответственность - написать следующую страницу.

Одной историей жить нельзя. Нужно создавать новую историю. Чемпионат мира в Астане - хорошая возможность показать, что казахстанская борьба помнит своё прошлое, но смотрит вперёд. И я хотел бы призвать наших соотечественников прийти на трибуны, поддержать ребят и стать частью этого грандиозного спортивного праздника. Пусть каждый спортсмен выйдет на ковёр с ощущением, что за ним стоит вся страна. Мы хотим, чтобы этот чемпионат мира остался не только в протоколах и статистике, но и в памяти людей. Чтобы наши спортсмены почувствовали поддержку, а молодое поколение увидело своих героев и поверило, что следующий чемпион мира может вырасти именно здесь, в Казахстане. Наша общая задача - создать новые победы и новую историю казахстанской борьбы.