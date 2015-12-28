Одной рукой лаская, другой причиняем боль – депутат Тиникеев

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Депутат Мажилиса Парламента Мухтар Тиникеев недоумевает, почему военнослужащие будут получать пенсионные выплаты за выслугу лет в полном объеме из государственного бюджета, а шахтеры – нет, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Из СМИ я вычитал, что с января 2016 года планируется изменение пенсионного обеспечения сотрудникам силовых структур. Тем, кто на 1 января 1998 года имеет стаж, им и так выплачивали, а кто не имеет, им будут доплачивать. Сколько я уже бьюсь по тем же шахтерам, чтобы им также пересчитали, вы говорите "нет". Почему мы одной одной рукой лаская, другой причиняем боль? Почему мы силовикам идем навстречу, а шахтерам нет?" –поинтересовался мажилисмен у министра национальной экономики Ерболата Досаева, представившего в нижней палате Антикризисный план развития
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На вопрос депутата ответила вице-министр труда РК Светлана Жакупова, отметившая, что 25-летний трудовой стаж военнослужащих Казахстана не дает возможности адекватного пенсионного обеспечения.
"На сегодняшний день число получателей пенсионных выплат из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных органов 74 тысячи, шахтеров и работников во вредных производствах 329 тысяч. Все зависит от экономических возможностей страны. Законодательные акты, которые были приняты, одобрены в Мажилисе Парламента РК полностью. И на сегодняшний день те деньги, которые были направлены на пенсионное обеспечение в накопительную пенсионную систему военнослужащих, – 20% из бюджета перечислялись ежегодно за каждого военнослужащего, соответственно, тот период накопительный, с 20 лет, например, приступает он на службу и в 45 лет выходит на пенсию, эти 25 лет недостаточны для того, чтобы обеспечить адекватность пенсионных выплат. В связи с этим было принято решение, что они будут переведены на полное государственное обеспечение. При этом из всех перечисленных сумм 50% будут возвращены из накопительного пенсионного фонда в бюджет", – сказала она.
Также Жакупова объяснила, почему данная государственная мера не может быть распространена и на шахтеров.
"Это будет намного эффективнее по государственному обеспечению. Потому что из 74 тысяч на сегодняшний день 23 тысячи (военнослужащих) уже получают не в полном объеме. Работающие шахтеры – они получают в полном объеме. С 20 лет у них начинается трудовой стаж и до 63 лет, при этом вы знаете, при наступлении рисков, профессиональных травм или заболеваний они покрываются за счет страховых компаний страховыми выплатами", – сказала вице-министр труда.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 января 2016 года планируется перевод военнослужащих Вооруженных сил РК, а также сотрудников силовых структур РК на государственное пенсионное обеспечение
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