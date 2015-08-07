Одну из попавших в ДТП казахстанских туристок ищут в Турции

Закон и Порядок
Казахстанские туристы пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"6 августа на трассе Памуккале – Анталия произошло ДТП с участием туристического автобуса. По предварительным данным, в автобусе находились 7 граждан РК: Шолпан Турганбекова, 22.08.1989, Тогжан Турганбекова, 25.04.1993, Айдын Тлеубаева, 14.07.1999, Азамат Тлеубаев, 25.05.1992, Гульнара Тлеубаева, 04.01.1966, Зарина Цолоева, 05.11.1993, Аида Сарабаева, 21.09.1996). Все они, за исключением Сарабаевой, с различными травмами были доставлены в больницы города Денизли. Место нахождения и состояние Сарабаевой выясняются", – указывается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В настоящее время полиция задержала водителя автобуса и выясняет причины ДТП, проводит следственные мероприятия.

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В МИД отметили, что данная ситуация находится на особом контроле Посольства РК в Турции и Консульства РК в Анталии. "Сотрудники консульского отдела находятся в постоянном контакте с местными властями. Почетный консул РК в городе Денизли также оказывает необходимую оперативную помощь. О получении новых данных министерство сообщит дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что в произошедшей аварии погибли четверо граждан России.

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