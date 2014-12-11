Политика Одобрен бюджет ЕАЭС на 2015 год Сергей ОСАНОВ

В качестве одного из основных вопросов совет рассмотрел ход подготовки проекта документа о присоединении к Договору о Евразийском экономическом союзе Кыргызстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В целом проект договора о присоединении Кыргызстана готов. Расширение Евразийского экономического союза, помимо увеличения общего экономического пространства, обеспечивает привлекательность интеграционного объединения, дополнительную стабильность развития экономик государств-членов", – отметил Бакытжан Сагинтаев.



Кроме того, приняты отдельные решения, направленные на формирование эффективной деятельности органов создаваемого Евразийского экономического союза. В частности, одобрен его бюджет на 2015 год, регламент работы Евразийской экономической комиссии. Выработана общая позиция по вопросам осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, а также по ряду организационных вопросов, связанных с деятельностью суда структуры. Это позволит обеспечить начало эффективного функционирования Евразийского экономического союза с 2015 года.



Также достигнуты договореннос­ти по отдельным вопросам обмена информацией в рамках промышленного и агропромышленного сотрудничества государств – членов союза. Они позволят эффективно прогнозировать и планировать промышленную и сельскохозяйственную политику в странах, входящих в объединение.



"Мы плодотворно провели сегодняшнюю встречу и нашли взаимовыгодные решения по актуальным вопросам развития евразийской экономической интеграции", – сказал Бакытжан Сагинтаев.



В рамках рабочей поездки первый вице-премьер РК провел ряд встреч с российскими коллегами.



На встрече с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем были обсуждены вопросы переговорного процесса по присоединению Казахстана к ВТО, а также сотрудничества в рамках евразийской интеграции.



Также состоялась встреча Бакыт­жана Сагинтаева с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы функционирования комплекса "Байконур", в том числе дальнейшей реализации проекта "Байтерек".



По итогам переговоров первый заместитель Премьер-Министра РК и заместитель председателя правительства РФ выразили заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в космической отрасли между двумя странами.