Одобрен бюджет Евросоюза

Общество
661

Впервые европейским политикам удалось договориться о сокращении бюджета на сумму около 35 млрд. евро, в основном благодаря давлению Великобритании и Нидерландов.

В то же время одобренный проект бюджета предусматривает выделение более крупных сумм на научные исследования и инновации. Бюджет ЕС составляет около 1% от совокупного ВВП Европейского союза и уступает по размерам национальным бюджетам стран – членов ЕС.

Исторический звонок

Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре констатировали прогресс, достигнутый на переговорах по иранской ядерной проблеме, очередной этап которых начинается в Женеве.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, беседа состоялась по инициативе главы британского правительства и продолжалась 25 минут. Это был первый прямой разговор между премьером Великобритании и президентом Ирана за последние 10 лет.

Британские СМИ назвали беседу лидеров двух стран «исторической». Они отмечают, что отношения между Ираном и Западом начали налаживаться после прихода к власти в нынешнем году президента Рухани, который известен как сторонник прагматизма во внешней политике.

Помимо иранской ядерной проблемы, Кэмерон и Рухани обсудили конфликт в Сирии. Как подчеркнули источники, оба лидера пришли к согласию по поводу необходимости мирного урегулирования конфликта.

«Отраву» уничтожат в море?

07Сирийский химический арсенал предложили уничтожить на корабле или расположенной в море буровой установке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности. О какой части Мирового океана может идти речь и кто выступил с таким предложением, не сообщается.

После того, как от уничтожения на своей территории сирийского химоружия отказалась Албания, которую называли наиболее вероятным вариантом, о новых приемлемых площадках для выполнения программы не сообщалось. Ранее принять у себя сирийский химический арсенал отказались также власти Турции, Иордании и Норвегии.

Между тем по плану, разработанному ОЗХО, наиболее опасные виды вооружений должны быть вывезены из Сирии еще до конца 2013 года и уничтожены до апреля 2014-го. В общей сложности предполагается ликвидировать более 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ.

Выдворяются нелегалы

08Власти Саудовской Аравии за две недели выдворили из своей страны порядка 60 тыс. иностранцев, нелегально находившихся на ее территории, сообщает саудовское информагентство СПА. «Кампания против нелегалов продолжится, она не ограничена по времени», – заявил глава МВД королевства принц Мухаммед бен Наиф.

Речь, как сообщает РИА «Новости», идет об иностранных рабочих, которые незаконно проникли на территорию страны или просрочили виды на жительство.

Кампания по выявлению и выдворению нелегалов началась в Саудовской Аравии 4 ноября после окончания срока, в течение которого незаконно находившиеся на территории королевства должны были привести в порядок свои документы или покинуть страну. Попытки провести массовые облавы на нелегалов в Эр-Рияде обернулись столкновениями с полицией, жертвами которых стало несколько человек.

Число иммигрантов в Саудовской Аравии составляет порядка 9 млн.человек. В основном это рабочие из государств Азии и Африки.

Открылся банк для женщин

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх открыл в городе Мумбаи первый в стране государственный банк для женщин.

Сотрудниками и основными клиентами банка станут представители прекрасной половины человечества. В ближайшие годы его филиалы откроются по всей Индии, в том числе и в деревнях. Структура предназначена для финансового образования женщин, а также помощи им в организации собственного бизнеса.

Сингх заявил, что в настоящее время индийские женщины имеют минимальный доступ к финансам, однако ситуация должна измениться, чтобы они также могли способствовать экономическому росту страны.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Свобода возможна лишь в правовом поле
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Новую школу построят в Атырау
В зоне особого контроля
Проезд сделали бесплатным
Продолжается уборка зерновых
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Все готово к сентябрю
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Контроль без изоляции
Удачный старт на US Open
Новый учебный год – новые возможности
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Успех страды зависит от работы элеваторов
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

В Шотландии зафиксирован исторический минимум рождаемости
Как развивается институт наставничества в Казахстане
Преодолели тысячи километров
Проезд сделали бесплатным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]