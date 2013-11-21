Впервые европейским политикам удалось договориться о сокращении бюджета на сумму около 35 млрд. евро, в основном благодаря давлению Великобритании и Нидерландов.

В то же время одобренный проект бюджета предусматривает выделение более крупных сумм на научные исследования и инновации. Бюджет ЕС составляет около 1% от совокупного ВВП Европейского союза и уступает по размерам национальным бюджетам стран – членов ЕС.

Исторический звонок

Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре констатировали прогресс, достигнутый на переговорах по иранской ядерной проблеме, очередной этап которых начинается в Женеве.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, беседа состоялась по инициативе главы британского правительства и продолжалась 25 минут. Это был первый прямой разговор между премьером Великобритании и президентом Ирана за последние 10 лет.

Британские СМИ назвали беседу лидеров двух стран «исторической». Они отмечают, что отношения между Ираном и Западом начали налаживаться после прихода к власти в нынешнем году президента Рухани, который известен как сторонник прагматизма во внешней политике.

Помимо иранской ядерной проблемы, Кэмерон и Рухани обсудили конфликт в Сирии. Как подчеркнули источники, оба лидера пришли к согласию по поводу необходимости мирного урегулирования конфликта.

«Отраву» уничтожат в море?

Сирийский химический арсенал предложили уничтожить на корабле или расположенной в море буровой установке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности. О какой части Мирового океана может идти речь и кто выступил с таким предложением, не сообщается.

После того, как от уничтожения на своей территории сирийского химоружия отказалась Албания, которую называли наиболее вероятным вариантом, о новых приемлемых площадках для выполнения программы не сообщалось. Ранее принять у себя сирийский химический арсенал отказались также власти Турции, Иордании и Норвегии.

Между тем по плану, разработанному ОЗХО, наиболее опасные виды вооружений должны быть вывезены из Сирии еще до конца 2013 года и уничтожены до апреля 2014-го. В общей сложности предполагается ликвидировать более 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ.

Выдворяются нелегалы

Власти Саудовской Аравии за две недели выдворили из своей страны порядка 60 тыс. иностранцев, нелегально находившихся на ее территории, сообщает саудовское информагентство СПА. «Кампания против нелегалов продолжится, она не ограничена по времени», – заявил глава МВД королевства принц Мухаммед бен Наиф.

Речь, как сообщает РИА «Новости», идет об иностранных рабочих, которые незаконно проникли на территорию страны или просрочили виды на жительство.

Кампания по выявлению и выдворению нелегалов началась в Саудовской Аравии 4 ноября после окончания срока, в течение которого незаконно находившиеся на территории королевства должны были привести в порядок свои документы или покинуть страну. Попытки провести массовые облавы на нелегалов в Эр-Рияде обернулись столкновениями с полицией, жертвами которых стало несколько человек.

Число иммигрантов в Саудовской Аравии составляет порядка 9 млн.человек. В основном это рабочие из государств Азии и Африки.

Открылся банк для женщин

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх открыл в городе Мумбаи первый в стране государственный банк для женщин.

Сотрудниками и основными клиентами банка станут представители прекрасной половины человечества. В ближайшие годы его филиалы откроются по всей Индии, в том числе и в деревнях. Структура предназначена для финансового образования женщин, а также помощи им в организации собственного бизнеса.

Сингх заявил, что в настоящее время индийские женщины имеют минимальный доступ к финансам, однако ситуация должна измениться, чтобы они также могли способствовать экономическому росту страны.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП