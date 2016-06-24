Свежий выпуск
​Одобрен с сопутствующими поправками
Адия КЕНЖЕГУЛОВА

С принятием законопроекта предполагается признать утратившим силу действующий Закон РК «О платежах и переводах денег», который регулирует правоотношения, возникающие только при осуществлении платежей и переводов денег.

Проектом закона вводится понятие «платежной организации», а также режим ее учетной регистрации в Нацио­нальном банке РК. По словам председателя Национального банка РК Данияра Акишева, в целях защиты прав потребителей и повышения прозрачнос­ти на рынке платежных услуг предлагается ввести госконт­роль за деятельностью частных небанковских платежных организаций, осуществляющих свою деятельность на платежном рынке Казахстана. Преду­сматривается также возможность оказания определенного вида платежных услуг посредством привлечения платежных агентов и субагентов.

Кроме того, законопроектом устанавливаются критерии определения значимости платежных систем, требования к операторам системно значимых платежных систем, а также нормы о завершенности (гарантированности расчетов) платежей в платежных системах.

– Предусматриваются ограничения на взыскание задолженности и наложение ареста по обязательствам владельца банковского счета за счет пособий и соцвыплат, выплачиваемых из госбюджета и Госфонда социального страхования, жилищных выплат, денег граждан, перечисляемых на депозит нотариуса, – отметил глава Нацбанка.

По информации члена Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Дании Еспаевой, в ходе рассмот­рения проекта закона депутатами внесены поправки, преду­сматривающие, в частнос­ти, недопущение обращения взыс­кания на деньги, находящиеся на банковских счетах, согласно договору об образовательном накопительном вкладе.

Вводится солидарная ответственность перед клиентом при оказании платежных услуг банка, либо организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо платежной организации с платежным агентом и платежным субагентом, заключившим агентские договоры по оказанию платежных услуг. Кроме того, совершенствуются порядок и способы осуществления платежей и переводов денег, а также вводится возможность использования новых методов инициирования платежа с использованием современных инновационных технологий.

Сопутствующим законопроектом предусматривается, в частности, закрепление административной ответственности поставщиков платежных услуг за нарушение требований, устанавливаемых основным проектом закона. Предусматривается разработка требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ.

Также палата одобрила ратификацию Соглашения между Казахстаном и Афганистаном о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашением предусматривается, что стороны оказывают помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на основании официального запроса, который несет в себе всю информацию о характере чрезвычайной ситуации, видах и объемах необходимой помощи. При этом запрашивающая сторона несет все расходы по проживанию и питанию групп по оказанию помощи, а также обеспечивает медицинское обслуживание в период их пребывания.

Соглашением также регламентирован порядок взаимодействия компетентных органов запрашивающей стороны и групп по оказанию помощи, определены условия пересечения госграницы и режим пребывания на территории запрашивающей стороны.

На пленарном заседании Мажилис взял в работу ряд новых ратификационных законопроектов. Это Договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном, а также Конвенция между Казахстаном и Сербией и Протокол к ней об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налого­обложения в отношении налогов на доход и на капитал.

И вчера же на пленарном заседании палата избрала депутата Бактыкожу Измухамбетова членом Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности. 

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