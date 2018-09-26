Одобрена ратификация Протокола по борьбе с преступностью в рамках СНГ
Лаура Тусупбекова
Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил, представляя проект закона, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.
"Ратификация Протокола повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью", – отметил глава МВД.