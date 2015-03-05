Одобрена ратификация соглашений

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
Законопроектом о ратификации казахстанско-белорусского межправительственного Соглашения о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке его реализации определяются эффективные процедуры для выявления, безопасного и упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государств договаривающихся сторон. Соглашение было подписано в Астане 4 октября 2013 года.

Согласно документу, как отметил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передача лиц, в отношении которых запрашиваемой стороной дано согласие на реадмиссию, осуществляется в течение 30 календарных дней.

– Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств, в соответствии с нормами международного права, – подчеркнул глава МВД.

Палата также одобрила законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Вьетнама об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход.

Как пояснил, представляя законопроект, министр финансов Бахыт Султанов, в соответствии с соглашением, налогами на доход будут считаться все виды налогов, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги, взимаемые с общей суммы заработной платы, выплачиваемых предприятиями, а также налоги на прирост стоимости капитала.

Доход, получаемый резидентом от недвижимого имущества, находящегося в другом договаривающемся государстве, может облагаться налогом в этой стране. Прибыль предприятия договаривающегося государства облагается налогом только в этом государстве, если только предприятие не осуществляет предпринимательскую деятельность в другом договаривающемся государстве через расположенное там постоянное учреждение.

"Добро" Мажилиса получил и законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Венгрией о выдаче". Ратификация дает возможность экстрадировать преступников, совершивших преступление в договаривающихся государствах, пояснил, представляя законопроект, первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель.

По его словам, выдача не осуществляется, если, например, запрашиваемое лицо может быть подвергнуто наказанию или любому иному действию или бездействию, которое не обеспечивает уважение основных прав человека, в том числе права на защиту от жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращение, а также в тех случаях, когда запрашиваемая сторона полагает, что выдача может причинить ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку...

Иоган Меркель отметил, что такие договоры Казахстан заключил уже с 12 странами. В ближайшей перспективе аналогичные договоренности будут достигнуты с Саудовской Аравией, Вьетнамом, Пакистаном, Бразилией и рядом других стран.

Наряду с этим Мажилис одобрил ратификацию Договора с Венгрией о передаче осужденных лиц. В передаче осужденного лица может быть отказано, если одна сторона решит, что передача причинит ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или противоречит фундаментальным принципам национального законодательства; если приговор в отношении осужденного лица вынесен за преступление, посягающее на государственную безопасность; если осужденное лицо вовлечено в исковые процедуры на территории передающей стороны.

Также Мажилис назначил Марата Сарсембаева и Владимира Фооса на должности членов Центральной избирательной комиссии РК.
Представляя кандидатуры, председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Рахмет Мукашев отметил, что М. Сарсембаев является доктором юридических наук, профессором, одним из немногих юристов международного профиля, автором ряда научных публикаций. Имеет большой опыт как на государственной службе, так и в научной сфере. Работал в органах прокуратуры.

Более 30 лет посвятил научной и педагогической деятельности. С 2007 года – член Центральной избирательной комиссии РК.

Говоря о кандидатуре В. Фооса, Р. Мукашев сообщил, что он более 10 лет работал проходчиком на Риддерском руднике Лениногорского полиметаллического комбината в ВКО. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, депутатом Верховного Совета Республики Казахстан. Имеет большой стаж работы в аппарате Центральной избирательной комиссии. В 2000 году был назначен на должность члена ЦИК, в 2003-м – секретаря ЦИК, а с 2007-го являлся заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РК.

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