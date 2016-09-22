Одобрены две ратификации

Депутаты палаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения о продолжении деятельности Международного научно-технического центра (МНТЦ). Согласно этому документу, штаб-квартира центра находится в Казахстане, который исполняет роль принимающего государства.
По информации министра образования и науки Ерлана Сагадиева, МНТЦ – межправительственная организация, налаживающая деловые связи между учеными из Казахстана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Грузии с их коллегами из исследовательских организаций в ЕС, Японии, Республике Корее, Норвегии и США. Центр способствует реализации международных научных проектов, а также помогает глобальному научному и деловому сообществу найти и задействовать институты Грузии и стран СНГ, обладающие уникальными научными ноу-хау, для совместных разработок и ведения бизнеса. – МНТЦ – межправительственная организация. Он был создан в целях нераспространения ядерного оружия в рамках соглашения между ЕС, Россией, США и Японией в 1992 году. Казахстан присоединился к центру в 1995 году. Соглашение о продолжении деятельности центра было подписано в 2015 году в Астане, – отметил глава МОН.
Центр выделяет гранты на научно-технические проекты, сумма которых составляет от 100 до 600 тысяч долларов США. Продолжительность проектов составляет 2–3 года. За прошедшие 20 лет центр выделил гранты казахстанским ученым на 75 млн долларов.
«Добро» Мажилиса получил и законопроект о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном. Согласно договору, стороны принимают необходимые меры по расширению и углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе диверсификации товарной номенклатуры, и создают для этого необходимые условия. – Кроме того, стороны сотрудничают в военной и военно-технической сферах, в области гражданской обороны, а также поощряют сотрудничество в области науки и техники, здравоохранения, образования и культуры, туризма и спорта, – отметил, представляя законопроект, первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.
В ходе обсуждения проекта закона депутаты задали министру ряд вопросов. Так, депутат Наталья Жумадильдаева поинтересовалась, ведется ли работа по оптимизации договорно-правовой базы, регулирующей миграционные вопросы трудовых мигрантов на территории обоих стран и единого рынка труда и каким образом рассматриваемый документ будет способствовать решению существующих вопросов в сфере миграции. А вопросы есть, потому что их не может не быть хотя бы в силу того, что ежегодно в Казахстан из Таджикистана прибывают десятки тысяч трудовых мигрантов.
По информации М. Тлеуберди, только за 4 месяца этого года в Казахстан въехало более 88 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана. Согласно законодательству, граждане Таджикистана обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел в течение пяти календарных дней, и в случае приобретения ими патента или заключения трудового договора они имеют право находиться здесь до 1 года. – Действительно, трудовая миграция растет из года в год, поэтому для нас важно, чтобы мигранты соблюдали все правила нахождения на территории Казахстана. Тут особое значение имеют мероприятия, которые проводятся по линии ОДКБ. Так, ежегодно проводится профилактическое мероприятие «Нелегал», в рамках которого взаимодействуют органы внутренних дел двух стран и выявляются факты нарушения законодательства, – проинформировал депутатов М. Тлеуберди.
Говоря о расширении двусторонней договорной базы в этом направлении, М.Тлеуберди отметил, что сейчас в МВД находится два документа на рассмотрении – Соглашение на реадмиссию, которое позволяет регулировать вопросы пребывания и возврата граждан между двумя странами, а также Соглашение о пребывании граждан двух стран на территории стран. Также на состоявшемся пленарном заседании депутаты определили профильному комитету сроки подготовки заключения по новому ратификационному проекту закона. Это поправки в Соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.
В завершение пленарного заседания спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил парламентариям о созданном постановлением бюро палаты Совете по депутатской этике, основная задача которого – совместно с Центральной избирательной комиссией проводить профилактическую работу и в случае нарушения депутатами правил депутатской этики вносить предложения по применению мер взыскания. Правила депутатской этики, а также нормы поведения определены Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», регламентами Парламента и Мажилиса. Согласно Основному закону подготовка вопросов, связанных с применением к парламентариям мер взыскания, соблюдением ими правил депутатской этики относится к компетенции ЦИКа. Для эффективной реализации норм законодательных актов и создан Совет по депутатской этике при председателе Мажилиса Парламента РК, являющийся консультативно-совещательным органом. В состав совета вошли представители всех фракций политических партий в Мажилисе и депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана. Возглавляет совет Куаныш Султанов. В состав также входят депутаты Сауытбек Абдрахманов, Куралай Каракен, Евгений Козлов, Екатерина Никитинская, Шавхат Утемисов, Тургун Сыздыков.
На пленарном заседании Мажилиса были сделаны депутатские запросы. Их озвучили З. Балиева, И. Смирнова, Б. Дюсембинов, М. Ерман, С. Симонов, К. Абсатиров, Е. Барлыбаев, А. Перуашев, К. Каракен, Т. Сыздыков, Г. Щегельский.
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