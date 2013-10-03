Одобрены две ратификации

Палата одобрила проект закона относительно ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития в связи со строительством дороги Западная Европа – Западный Китай. Целью документа является реконструкция участка между Шымкентом и Ташкентом в Южно-Казахстанской области.

Как отметил, представляя проект закона, министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев, протяженность участка, финансируемого Азиатским банком развития, составляет 37 км. Настоящее соглашение о займе подписано 28 мая 2013 года на общую сумму 125 млн. долларов. Заем предоставляется на 16 лет.

По словам министра, проект будет реализован до 2015 года. При этом А. Жумагалиев сообщил, что участок дороги Шымкент – Ташкент, финансируемый Азиатским банком развития, будет цементобетонным с 4-полосным движением. Для безопасности участников дорожного движения будут установлены барьерные ограждения, не позволяющие автомобилям выезжать на встречную полосу. Также на участке будут построены транспортная развязка и 5 путепроводов.

На состоявшемся пленарном заседании Мажилис одобрил законопроект о ратификации Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения подписана в Москве 28 марта 1997 года.

По информации первого заместителя Генерального прокурора РК Иогана Меркеля, в соответствии с конвенцией граждане одной страны – участницы конвенции, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, в отношении которых имеется решение суда о применении к ним принудительных мер медицинского характера на территории другой договаривающейся стороны, передаются для прохождения принудительного лечения в то государство, гражданами которого они являются или на территории которого постоянно проживают.

Конвенция устанавливает порядок обращения и порядок передачи лица для прохождения принудительного лечения. При этом пересматривать решение суда в отношении переданного лица правомочна только договаривающаяся сторона вынесения решения.

Лаура ТУСУПБЕКОВА