​Одобрены проекты

Следуя правилам партнерской программы, корпорация «Казахмыс» предоставила территорию для установки приобретаемого оборудования. На заводе откроется 10 и сохранится 70 рабочих мест. В казну в виде выплаты налогов поступит до 70 млн тенге.

Одобрили на заседании координационного совета и реконструкцию расположенного на берегу Балхаша в городе Приозерске гостиничного комплекса «Гранит». Чтобы повысить конкурентоспособность на туристическом рынке и привлечь гостей, директор компании Makosy Алма Абильдинова намерена создать максимально комфортные условия для проживания. Тогда отель, в котором получат работу более 20 человек, сможет принимать ежегодно 3 500 гостей.