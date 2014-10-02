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Одобрены ратификационные законопроекты
Лаура ТУСУПБЕКОВА
Так, депутаты одобрили законопроект о ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе. Согласно договору, стороны учреждают Евразийский экономический союз, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках ЕАЭС, отмечено в заключении Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

– Предметом договора являются вопросы исключительно экономического сотрудничества, обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов государств, – подчеркнул, представляя законопроект, министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев.

По его словам, на всех уровнях органов стран ЕАЭС заложен четкий механизм консенсуса при принятии решений, что исключает всякую возможность доминирования какого-либо государства. Принцип суверенного равенства закреплен не только в механизмах принятия решений, но и в представленности стран-участниц в органах Евразийского союза. ЕАЭС является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. Основными целями Договора являются: создание условий стабильного развития экономик сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Еще один ратификационный документ одобрил Мажилис – Соглашение между Казахстаном и Россией о порядке пребывания граждан РК на территории РФ и граждан РФ на территории РК. Соглашение подписано в Астане 7 июня 2012 года. Документ направлен на установление упрощенного порядка пребывания граждан Казахстана и России на территории сторон без обязательной регистрации в компетентных органах в течение 30 дней, при этом срок временного пребывания граждан исчисляется с даты въезда граждан одной стороны на территорию другой стороны, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию сторон пребывания.

В случае пребывания гражданина одной стороны на территории другой стороны свыше 30 дней он обязан зарегистрироваться в компетентных органах стороны пребывания в соответствии с ее законодательством.

– Ратификация позволит обеспечить правовое урегулирование в вопросах пребывания, – сказал на пленарном заседании министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

По его информации, в марте 2013 года соглашение ратифицировано российской стороной. – Принятие настоящего закона упростит порядок пребывания наших граждан, улучшит торгово-экономические отношения, инвестиционный климат, не повлечет отрицательных социальных и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат, – отметил глава МВД.

Третий ратификационный документ, одобренный Мажилисом, также касался сотрудничества с Россией. Депутаты одобрили ратификацию договора с Россией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Целью договора, подписанного в Екатеринбурге 11 ноября 2013 года, является дальнейшее укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транзитно-транспортной, экологической, гуманитарной, культурной и других областях. Согласно договору, стороны развивают взаимодействие друг с другом как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества.

Стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них, а также не будут оказывать помощь третьим государствам при возникновении вооруженных конфликтов между этими государствами и другой стороной.

Ратификация Соглашения между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций о целевом фонде технического сотрудничества также получило "добро" Мажилиса. Целью документа является наращивание потенциала в области "электронного правительства" и государственного управления, популяризация собственного опыта развития "электронного правительства" среди развивающихся стран, усиление сотрудничества и развития межрегиональных механизмов между заинтересованными сторонами по продвижению "умного управления и умного правительства", включая политиков, международных и региональных организаций, представителей научных кругов и частного сектора.

Реализация Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию "электронного правительства" и обеспечению осведомленности общества о воздействии и преимуществах надлежащего управления, включая "электронное управление" и "открытое правительство", отмечается в заключении Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

В среду на пленарном заседании мажилисмены одобрили во втором чтении нововведения по вопросам дальнейшего совершенствования системы госуправления.

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