Статьи Одобрены с оговорками Лаура ТУСУПБЕКОВА

Во втором чтении "добро" палаты получили поправки по вопросам защиты прав инвалидов. По предложению депутатов, в частности, внесена норма по выделению в аэропортах, вокзалах, объектах социально-культурной сферы, а также на площадях, улицах бесплатных стояночных мест для парковки специальных автотранспортных средств этих лиц. Кроме того, внесены поправки в части трансформации выплаты пособий лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях в условиях стационара, в размере не ниже прожиточного минимума.



Законопроектом предусматривается также возможность изменения жилых и нежилых помещений без письменного согласия собственников помещений, если это связано с обеспечением доступа инвалидов к жилищу.



"Добро" мажилисменов получил и проект конституционных поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК". Предусматривается, в частности, ужесточение процедуры сдачи квалификационного экзамена на должность судьи, усиление роли психологического тестирования. Также предусматривается функционирование Института правосудия при Верховном суде и создание новой структуры Судебного жюри при Верховном Суде.



Продолжительные и бурные дискуссии вызвало рассмотрение проекта о ратификации Соглашения о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития. Как отметил министр национальной экономики, в соответствии с соглашением МБРР предоставляет Казахстану заем на сумму 40 млн долларов на финансирование проекта повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий. Срок погашения займа – 17 лет, включая пятилетний льготный период.



Между тем мажилисмены, прежде чем дать добро на очередной заем в МБРР, попытались понять, зачем он, собственно, нужен. Прозвучало даже мнение, что в последнее время у Правительства Казахстана вошло в привычку брать взаймы у международных организаций.

Так, мажилисмен Розакул Халмурадов, недоумевает зачем брать заем, если эти средства будут направлены на некое обучение, командировочные расходы, а также для предоставления сертификатов.



– Если бы банк предоставлял заем в качестве гранта, то эти средства можно было бы направить на обучение. Но эти средства предоставляются в качестве займа. Это же будет нагрузкой для государства. Как сказал Глава государства, сегодня наша экономика претерпевает сложный период, предстоит сложная работа. В чем эффективность получение данного займа? – задался вопросом депутат.



По словам Е. Досаева, такой кредит вполне уместен, потому что… "необходимо проводить работу с малым и средним бизнесом", а средства пойдут на повышение конкурентоспособности отечественного предпринимательства. Министр утверждает, что из заемных денег для консультантов выделяется до 5 млн, остальные средства будут направлены для МСБ.



– Это не первый наш кредит, который мы оформляем. Все полученные кредиты, они все 100% возвращены. Мы совместно с НПП проводили работу, куда мы будем направлять данные средства. Эти вопросы поднимались и в Правительстве. Мы считаем, что данный заем необходим. Мы предполагаем, что как минимум где-то 68 тысяч предпринимателей будет обучено благодаря этому займу. Дополнительной продукции на 7 млрд тенге выпущено. Кроме этого, мы получим специально подготовленных экспертов, которые дальше в пирамидальном эффекте смогут обучать остальных предпринимателей, – сказал Е. Досаев.



Однако ответ министра не убедил депутатов. Р. Халмурадов считает, что как ни крути, а 40 млн долларов – это долг. И его придется возвращать.



Депутат Нуртай Сабильянов также поддержал своего коллегу.



– В будущем это ни к чему хорошему не приведет. Потому что долг, заем всегда надо возвращать. Кто будет отвечать за его эффективность, открытость, освоение? – задал этот риторический вопрос депутат, выразив сомнение, что проведение тренингов и семинаров для предпринимателей, на которые будут потрачены миллионы долларов, выведет предприятия на более высокий уровень. Эффективнее было бы использовать эти средства на выдачу кредитов под 4–5%.



- Почему бы эти средства не направить на развитие предпринимательства? Я считаю, что в министерствах должна быть ответственность за то, что заем берут. Потому что завтра это может не дать нужные результаты. Поэтому в будущем надо прекращать брать займы, – сказал Н. Сабильянов.



В ходе голосования один депутат проголосовал против данного законопроекта и 10 воздержались. Прозвучавшие мнения не заставили подавляющее большинство депутатов не одобрить документ.



Депутаты Мажилиса одобрили проект Конституционного закона "О Международном финансовом центре "Астана". По словам председателя Нацбанка РК Кайрата Келимбетова, законопроект направлен на создание особого правового режима в пределах точно обозначенных границ центра. Предполагается, что на его территории и к его участникам будут применяться исключительно нормы закона о Международном финансовом центре "Астана". Предполагается, что суд центра будет иметь статус независимого и не входящего в судебную систему РК и руководствоваться нормами английского (прецедентного) права.



К. Келимбетов проинформировал, что центр будет располагаться в павильонах ЭКСПО-2017. На создание финансового центра будет затрачено не более шести миллиардов тенге.



Согласно повестке, Мажилис также одобрил и проект закона о Высшем судебном совете. Законопроектом устанавливается, что Высший судебный совет – это постоянно действующий независимый орган, создаваемый в целях обеспечения конституционных полномочий Президента РК по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности. Расширяется состав Высшего судебного совета за счет введения судей и судей в отставке, министра юстиции, председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, авторитетных ученых-юристов и иностранных экспертов.



В первом чтении одобрение палаты получил проект закона с сопутствующими поправками об арбитраже. Вводится единый институт арбитража, в силу которого частные правовые споры будут решаться независимо от наличия в них международного элемента.

К подсудности арбитража предлагается отнести все имущественные споры, за исключением споров, по которым, в частности, затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц; лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, и др.



Законопроектом также предлагается предусмотреть административную ответственность за разглашение арбитрами и участниками арбитражного разбирательства сведений, ставших известными в ходе его проведения, без разрешения стороны, предоставившей эту информацию.



И вчера же депутаты рассмотрели поправки Сената относительно законодательных нововведений по вопросам электроэнергетики, а также относительно деятельности местной полицейской службы.



