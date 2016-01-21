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​Одобрены три ратификации
Лаура ТУСУПБЕКОВА

Предваряя рассмотрение повестки, К. Джакупов поздравил коллег с историческими датами – 20-летием работы двухпалатного Парламента, а также с четвертой годовщиной работы Мажилиса пятого созыва.

В повестку заседания были включены три ратификационных законопроекта. В частности, депутаты одобрили ратификацию Казахстанско-германского межправительственного соглашения о приеме и транзите лиц (соглашение о реадмиссии), а также казахстанско-чешское межправительственное соглашение о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием.

Согласно казахстанско-германскому межправительственному cоглашению, каждая из сторон принимает лицо, которое не выполняет или перестает выполнять на территории государства запрашивающей стороны действующие там правила въезда или пребывания, если доказано, что данное лицо имеет гражданство запрашиваемой стороны.

В соответствии с cоглашением с Чехией, в частности, запрашиваемая сторона по ходатайству запрашивающей стороны принимает на территории своего государства любое лицо, которое не выполняет или перестает выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства запрашивающей стороны, если установлено, что данное лицо является гражданином государства запрашиваемой стороны, а также лицо, которое после въезда на территорию государства запрашивающей стороны было лишено или отказалось от гражданства государства запрашиваемой стороны и не приобрело гражданство государства запрашивающей стороны.

Как пояснил, представляя документы министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, ратификация данных cоглашений важна, учитывая сложившуюся в Европе ситуацию с беженцами.

Одобрение палаты получил и законопроект о ратификации Протокола с поправками в Казахстанско-российское межправительственное соглашение о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур от 18 ноября 1999 года. Согласно документу, отметил К. Касымов, при возникновении аварий при пуске ракет на космодроме Байконур Казахстан и Россия будут создавать совместные штабы. Совместный штаб будет определять объем и сроки выполняемых работ, состав и задачи привлекаемых сил и средств, порядок взаимодействия привлекаемых сил и осуществлять контроль за ходом проведения работ.

Также целью протокола является конкретизация действий уполномоченных государственных и других органов договаривающихся сторон в случае возникновения аварии на территории Республики Казахстан при пуске ракеты с космодрома Байконур и в ходе ликвидации последствий.

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