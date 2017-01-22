​Одобрены заявки

По словам руководителя областного управления предпринимательства Анар Даржановой, по инструментам гарантирования кредитов область заняла первое место, субсидированию процентной ставки кредитов – второе место среди регионов страны. Реализуются программы кредитования «Жас Старт» и «Кен Дала», по линии которых банками прокредитовано 67 субъектов на 791,3 млн тенге. На стадии получения кредитов находятся еще 15 проектов на сумму 184,8 млн тенге. На реализацию программы «ДКБ-2020» на текущий год из республиканского бюджета выделено 1,166 млрд тенге и на инфраструктуру – 283,8 млн. Ожидаются также микрокредитные средства на сумму 4,2 млрд тенге, не говоря уже о том, что в нынешнем году будет начата реализация новой программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в результате которой предполагается увеличение количества субъектов бизнеса на 1 500 единиц.

Кроме того, в текущем году на средства местного бюджета будут поддержаны 4 проекта по подведению инфраструктуры к придорожным кемпингам, а также оказано содействие по расширению орошаемых площадей ТОО «Рад Агро».

Следует отметить, что в общей сложности в 2016 году сумма финансирования субъектов предпринимательства из всех источников достигла 21 млрд тенге, что в полтора раза больше, чем в 2015-м.