Одолели Казань

Первые два периода «Уникс» уверенно лидировал, к середине встречи доведя отрыв от астанинцев до 7 очков. Тем не менее в третьем периоде казахстанцам удалось «собраться» и практически сравнять счет, а в последней четверти и вовсе уйти в отрыв на 20 очков. Итог – убедительная победа со счетом 87:67.Наибольшую результативность в команде «Астана» показал Никлас Канер-Медли, «заработавший» 17 очков. На счету Джейкована Брауна – 15, Лукши Андрича – 14. Джерри Джонсон и Рашид Махалбашич заработали по 12 баллов, Пэт Калатес – 8.– «Уникс» – очень сложная команда. Начало поединка сложилось не в пользу «Астаны», соперники сразу же повели в счете. Но нам удалось выполнить установку тренера и в четвертом периоде сломить ситуацию, – поделился мнением казахстанский форвард Анатолий Колесников. – Раньше мы встречались с этим клубом в Казани, и тогда нам не удалось их одолеть. Хочу сказать огромное спасибо карагандинским болельщикам, которые нас мощно поддержали.Поддержку зрителей оценил и главный тренер «Астаны» Рамунас Бутаутас.– Большую помощь нам оказал шестой «игрок» – трибуны, которые в Караганде оказались заполнены до отказа, – отметил он. – Относительно матча могу сказать: была игра равных команд, но надо признать, что «Уникс» – это клуб уровня Евролиги, поэтому наша победа тем более весома.