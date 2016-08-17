​Одолеть недуг

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На совещании, состоявшемся в областном управлении здравоохранения, обсужде­ны вопросы повышения эффективности лечения и профилактики туберкулеза. Борьба с этим коварным заболеванием теперь проводится в соответствии с разработанной и реализуемой Национальной стратегией интегрированного контроля туберкулеза в Казахстане. Об основных ее направлениях рассказал директор Национального центра проблем туберкулеза Министерства здравоохранения и социального развития, доктор медицинских наук, профессор Жумагали Исмаилов.

Процесс намеченного реформирования соотнесен с целями, обозначенными в Плане нации «100 конкретных шагов», где ставится задача внедрения передовых стандартов медицинского обслуживания, а первичная помощь рассматривается как центральное звено здравоохранения. И хотя количество больных туберкулезом снижается, оно все еще превышает пороговый уровень, определенный ВОЗ. Для того чтобы встать вровень с 30 развитыми государствами мира, отметил руководитель центра, следует коренным образом изменить ситуацию, на что и нацелены намеченные преобразования, которые проводятся в рамках программы «Денсаулык».

Долгосрочная стратегия ставит непростую задачу-максимум – искоренение туберкулеза. Для этого определены три базовых компонента. Прежде всего это комплексное лечение и профилактика, полностью ориентированные на интересы пациента. Немаловажную роль призваны сыграть социальная политика и поддерживающие системы. Велением времени является внедрение инноваций и интенсивных медицинских технологий. Столь масштабная работа учитывает опыт, наработки и достижения мировой медицины.

Перестройка лечебного процесса происходит и по горизонтали, и по вертикали. Как показала практика, условия стационара в данном случае не являются рациональным вариантом. Когда рядом «одним воздухом» дышат только заболевшие люди и те, у кого болезнь перешла в стадию, устойчивую к препаратам, последствия всегда предсказуемы. Риск заражения более тяжелой формой туберкулеза значительно возрастает, поэтому приоритет отдается амбулаторному лечению. Подсчитано, что в этом случае опасность заражения снижается на 75%. К тому же, как известно, дома и стены помогают. Немаловажную роль играет психологическая поддержка близких. Стационары, конечно же, остаются, но чаще всего используются, когда нет других вариантов. К тому же круглосуточное содержание в больнице обходится гораздо дороже. Освободившиеся и сбереженные при амбулаторном лечении средства перенаправляются на совершенствование материально-технической базы, реинвестируются в оснащение современным оборудованием, обучение персонала. В итоге экономически выигрывает вся служба фтизиатрии. Ее интегрированная модель предполагает усиление первичного звена. Специализированные кабинеты открываются в поликлиниках, что позволяет обеспечивать своевременную и более точную диагностику, выявление заболевания на ранней стадии, а значит, и более эффективное его лечение. На эти цели выделяется дополнительное ресурс­ное и кадровое обеспечение. Фтизиатры берут на себя функции координаторов работы участковых врачей, которые также участвуют в решении общих задач.

Вертикальная интеграция предполагает единое подчинение стационаров всех уровней, амбулаторной помощи, а также диспансерного наблюдения, эпиднадзора и медико-социальной реабилитации. Скоординированные действия, как и любые объединенные усилия, приносят лучший результат. В общую систему входят скрининговые обследования, активное выявление заболеваний в группах риска. В каждом случае проводится эпидрасследование и обследование тех, кто находился в контакте с больным. Им разъясняются правила безопасного поведения. Профилактике всех болезней сегодня уделяется особое внимание, а туберкулеза – тем более.

Директор центра подчеркнул, что согласно стратегии осваивается экспресс-диагностика, когда наличие или отсутствие заболевания определяется всего за два часа. Применяются методики и препараты, позволяющие успешно справляться с лекарственноустойчивыми формами туберкулеза. Реализации стратегии уделяется огромное внимание на правительственном уровне, создана нормативно-правовая база, то есть все условия для достижения намеченных целей.

Говорилось на совещании и о том, что в Западно-Казахстанской области в течение недели мониторинг ситуации проводили координаторы центра. Они едины во мнении, что регион является одним из лидеров в выполнении задач стратегии. По мнению руководителя областного управления здравоохранения Камидоллы Ирменова, разработанные в этом важном документе планы основаны на рациональном подходе. Диагностика, лечение, реабилитация и профилактика проводятся в едином комплексе. Как результат заболеваемость туберкулезом в Приуралье снизилась на 5%, смертность от этой болезни – более чем на 30%. Вакцинируются порядка 97% новорожденных, что выше среднереспубли­канского показателя. Выполняется план профилактических осмотров. Последовательно увеличивается число больных, получающих амбулаторное лечение, тем самым сокращается угроза внутрибольничного инфицирования устойчивыми формами заболевания. За ненадобностью закрыты две районные туббольницы, во втором полугодии планируется закрыть еще три. При содействии местной исполнительной власти оказывается единовременная социальная помощь больным из числа малообеспеченных.

Жумагали Исмаилов подчеркнул, что медицинским работникам предстоит большая работа, результаты которой просчитаны и являются целевыми индикаторами. К 2025 году намечено снизить заболеваемость туберкулезом, его распространенность и смертность от этой болезни наполовину. Экономическая эффективность нововведений составит 5,8 млрд тенге в год.

Координаторы центра провели обучающие семинары, в том числе и в глубинке.

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