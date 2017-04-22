Общество
Офис "Для народа" открыла прокуратура Шымкента
Прокуратура Шымкента открыла офис "Для народа", предназначенный для приема физических лиц и представителей юридических лиц, желающих обратиться в прокуратуры Аль-Фарабийского, Абайского и Каратауского районов города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Предназначение данного офиса заключается в непосредственном контакте с обратившимся и решении поставленных им вопросов в кратчайшие сроки, избегая при этом лишней волокиты", – поясняется в информации.

Как отмечается, в рамках реализации проекта Генеральной прокуратуры "К обществу эффективных жалоб" прокуратурой района проводится ряд мероприятий в данном направлении.

"Прокуратурами районов ЮКО впервые на территории области внедрен проект "SMS-уведомлений". В силу того, что на практике часто имеются жалобы на несвоевременное получение ответов, нами высылаются SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанного в обращении, в виде уведомления о возможности личного получения ответа", – говорится в официальном сообщении.

Целью этих проектов является своевременное обеспечение конституционных прав граждан и экономия времени.

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