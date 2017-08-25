Офис генсека Международной федерации тяжелой атлетики переедет в Астану

Спорт
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Завершился рабочий визит Генерального секретаря Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации.

В рамках визита Мохаммед Джалуд встретился с вице-президентом IWF – президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жанатом Тусупбековым. В ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов развития IWF.

По итогам встречи Мохаммед Джалуд сообщил о своем решении разместить офис Генерального секретаря IWF в Астане совместно c офисом вице-президента IWF Жанатом Тусупбековым.

Свое решение Мохаммед Джалуд объяснил удобством работы. Он особо отметил, что Казахстан сам является лидером тяжелой атлетики, при этом находится в центре континента, что позволяет развивать сотрудничество с азиатскими и европейскими странами. Казахстанская тяжелая атлетика имеет серьезные традиции и широкий тренерский и научный опыт. Весьма важным фактором являются разносторонние антидопинговые меры, применяемые казахстанской федерацией, которые позволили существенно улучшить ситуацию по продвижению чистого спорта. Одной из основных задач Генерального секретаря является продвижение обмена опытом и содействие развитию тяжелой атлетики, поэтому, по мнению Мохаммеда Джалуда, Астана является наиболее подходящим местом для расположения офиса.

Традиционно Международная федерация тяжелой атлетики имеет три представительства. Официально IWF
зарегистрирована в Лозанне, а штаб-квартира IWF в настоящее время располагается в Будапеште. Офис генерального секретаря может быть открыт в удобном для его работы месте. Предшественник Мохаммеда Джалуда на протяжении 8 лет размещал свой офис в Пекине.

Мохаммед Джалуд был избран генеральным секретарем IWF 29 мая 2017 года на Избирательном конгрессе в Бангкоке на 4-летний срок. Там же, Жанат Тусупбеков был избран вице-президентом IWF и председателем Маркетинговой комиссии IWF.

Мохаммед Джалуд и Жанат Тусупбеков решили создать свое объединенное представительство в столице Казахстана – Астане для совместной работы, которая позволит достичь большей эффективности.  

- После недолгого отсутствия я вновь вернулся в Астану и в очередной раз был впечатлен! Астана меня встретила современным международным аэропортом имени главы государства Нурсултана Назарбаева. День спустя я своими глазами удостоверился в масштабности и грандиозности Экспо-2017! Астана – замечательный город, и мой выбор пал на него не случайно. Меня поражает динамика роста города и его спортивной инфраструктуры. Уверен, что офис Генерального секретаря и Вице-Президента IWF
в Астане будет работать также динамично и эффективно. отметилГенеральный секретарь

С Жанатом Тусупбековым мы работаем вместе уже не первый год и достигли больших успехов в области развития тяжелой атлетики в Азии, продвижении маркетинга и телевизионного вещания тяжелоатлетических соревнований. После нашего избрания перед нами стоят более серьезные задачи. На прошедших выборах нам было
оказано огромное доверие, и сейчас, наша цель - сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать.


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