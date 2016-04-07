Происшествия Офицер Нацгвардии прикрыл собой солдата от взрыва гранаты

Заместитель командира – начальник штаба воинской части 6505 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии РК полковник Кайрат Умбетов спас жизнь солдата во время учений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.



"7 апреля около 11.00 в учебном центре отдельной стрелковой роты воинской части 6505 (п. Карабас Карагандинской области) при проведении боевого гранатометания с личным составом срочной службы полковник Кайрат Умбетов, рискуя собственной жизнью, прикрыл своим телом молодого солдата и спас его от неминуемой гибели, – сообщили в воинском формировании. – Солдат срочной службы рядовой Абзал Султанкулов при выполнении упражнения с боевой гранатой РГД-5 бросил гранату в сторону мишени, однако граната упала на бруствер окопа и скатилась вниз. Руководитель на данном участке полковник Кайрат Умбетов в считанные секунды оттолкнул солдата в безопасное место и прикрыл солдата своим телом от взрыва гранаты".



В результате взрыва полковник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения плеча и правой ноги ниже колена, а рядовой Абзал Султанкулов – царапины на ноге.



В настоящее время обоим военнослужащим оказана первая медицинская помощь. Тяжелых увечий нет.



"За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга главнокомандующим Национальной гвардией РК принято решение о представлении полковника Кайрата Умбетова к государственной награде", – отметили в Нацгвардии.

