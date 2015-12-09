​Офицер – всем пример

Торжественное чествование молодых офицеров – выпускников Военного института Сухопутных войск ВС РК 2013 года проходило в в/;ч 61993.

– Глава государства ­Нурсултан ­Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана обратил внимание на вызовы и угрозы современной глобальной реальности. Прежде всего речь идет о безопасности, залогом которой всегда выступала боеспособная армия и профессиональные военные – офицеры, которые и воспитывают настоящих защитников Отечества. В этом плане сегодняшнее событие, несмотря на традиционный характер, по своей сути и значению является особенным. Поскольку это конкретное продолжение инициатив нашего Президента, направленных на поддержку лидерских качеств молодых людей, – сказал министр обороны РК.

Из рук главы оборонного ведомства молодые офицеры получили грамоты, ценные подарки и нашивки «Үздік маман командир». Однажды посвятив себя военной службе, сегодня каждый из них своим каждодневным ратным трудом помогает укреплять обороноспособность Сухопутных войск казахстанской армии.

Встреча с молодыми офицерами – отличниками боевого состязания уже стала традицией и еще одной мерой реализации политики Президента страны по поддержке молодежи и ее лидерского движения.

– Два года назад в стенах Военного института Сухопутных войск в пилотном порядке был запущен уникальный механизм, определяющий не только профессиональные перспективы выпус­каемых офицеров, но и их командные, лидерские качества. Как видим, время и результаты этого проекта показали, что система работает вполне успешно и оправдывает свою изначальную цель, – отметил Имангали Тасмагамбетов.

Оценка службы этой группы молодых офицеров сегодня показала, что спустя два года они достигли высоких результатов на службе – более 90% из них выдвинуты на вышестоящие воинские должности.