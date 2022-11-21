Офицерская честь и служение Отечеству

В этом году первый председатель КНБ Республики Казахстан Булат Баекенов отмечает сразу два юбилея: первый – в июле исполнилось 30 лет со дня создания спецслужбы, второй – сегодня, 21 ноября, Булату Абдрахмановичу исполняется 80 лет.

Работа в «Казахстанской правде» подарила мне немало знакомств с людьми, о которых спус­тя годы можно смело говорить, что они составляли костяк независимого Казахстана.

Среди таких встреч знаковым оказалось знакомство с первым председателем КНБ Булатом Баекеновым. Глава государства только подписал указы о создании КНБ и назначении на должность председателя Булата Баекенова. В моем первом интервью с Булатом Абрахмановичем мы непринужденно беседовали о разных вещах, включая даже литературу. Разумеется, разговор в первую очередь шел о том, как формируется новая структура, какие обязанности на нее возлагаются.

Именно чувство ответственности отличало Булата Абдрахмановича на всем протяжении его трудовой карьеры. И, поручая ему создать заново спецслужбу, в основе которой было обеспечение национальной безопасности страны, Нурсултан Назарбаев знал: с его поручением Булат Баекенов справится.

За полтора года работы на посту председателя КНБ Булат Абдрахманович решал организационные вопросы, занимался подбором кадров. Предстояло вернуть домой многих офицеров, работавших вне страны. А еще именно при нем КНБ стал открытым для нас, журналистов. Булат Баекенов считал, что важно преодолеть недоверие граждан к новой спецслужбе, как КНБ. И во многом это удалось сделать.

В одной из характеристик было написано, что Булата Баекенова отличают умение быстро ориентироваться в обстановке, добросовестное отношение к исполнению служебного долга и высокая работоспособность. Как человек, которому не раз приходилось общаться с Булатом Абд­рахмановичем в самые разные годы, подтверждаю, что характеристика верна на все 100 процентов.

А еще Булат Абд­рахманович – настоя­щий, верный друг. Со многими своими друзьями он общается еще с комсомольской юнос­ти. И его не интересует, кто какой пост занимает. Верность дружбе, товарищам – качество, которое в наши дни мало у кого встретишь.

Так получилось, что Булат Абдраманович был призван на службу в комитет с партийно-комсомольской работы. Окончил курсы руководителей в Высшей школе КГБ СССР. Это был человек, который имел богатый жизненный и профессиональный опыт в сфере своей деятельности – грамотный, образованный, что, безусловно, помогло ему стать руководителем, в котором нуждалась молодая республика, кому Глава государства мог доверить важнейший пост.

Облик любого государственного органа, его авторитет и доверие к нему со стороны общества определяют прежде всего сотрудники и руководители. Исходя из этого посыла, Булат Абдрахманович, как председатель комитета, уделял внимание решению приоритетных задач в сфере обеспечения национальной безопасности. При этом он четко понимал, что от профессионализма руководителя и сотрудников, от моральных качеств зависит эффективность всей работы КНБ. От руководителей подразделений и подчиненных он всегда требовал ответственно подходить к подбору кадров, прилагать все усилия, чтобы создать условия для деятельности оперработникам. Безопас­ность граж­дан, государства – такая сфера, где необходимы коллективные усилия, грамотные действия всех сотрудников, чтобы обеспечить результат. Никогда не было, чтобы он отправлял на тот или иной ответственный участок неподготовленных руководителей.

Независимо от ранга, воинского звания, он был всегда доброжелательным в общении с собеседником. Всегда откликался на какие-то проблемы служебного, житейского характера и пытался найти, чем он может помочь и как это решить. Хотя при нем, как признаются ветераны службы, всегда царил дух строгости. Но это потому, что Булат Абдрахманович не позволял, чтобы свою работу люди выполняли спустя рукава.

Булат Абдрахманович как председатель КНБ всегда уделял внимание житейским проблемам, вопросам социальной защиты военнослужащих. В частности, будучи председателем КНБ, он настойчиво и упорно продвигал проект строительства в Алма-Ате 6-этажного дома для своих сотрудников. И дом, пусть уже после его ухода, все же был сдан, что также характеризирует его отношение к людям.

Булат Абдрахманович и сегодня продолжает участвовать в общественной жизни, а в качестве члена президиума и почетного президента Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан он активно участвует и вносит свой вклад в развитие государственно-частного партнерства в сфере охранной деятельности.