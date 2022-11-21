Офицерская честь и служение Отечеству

Статьи
Айгуль Омарова

В этом году первый председатель КНБ Республики Казахстан Булат Баекенов отмечает сразу два юбилея: первый – в июле исполнилось 30 лет со дня создания спецслужбы, второй – сегодня, 21 ноября, Булату Абдрахмановичу исполняется 80 лет.

Работа в «Казахстанской правде» подарила мне немало знакомств с людьми, о которых спус­тя годы можно смело говорить, что они составляли костяк независимого Казахстана.

Среди таких встреч знаковым оказалось знакомство с первым председателем КНБ Булатом Баекеновым. Глава государства только подписал указы о создании КНБ и назначении на должность председателя Булата Баекенова. В моем первом интервью с Булатом Абрахмановичем мы непринужденно беседовали о разных вещах, включая даже литературу. Разумеется, разговор в первую очередь шел о том, как формируется новая структура, какие обязанности на нее возлагаются.

Именно чувство ответственности отличало Булата Абдрахмановича на всем протяжении его трудовой карьеры. И, поручая ему создать заново спецслужбу, в основе которой было обеспечение национальной безопасности страны, Нурсултан Назарбаев знал: с его поручением Булат Баекенов справится.

За полтора года работы на посту председателя КНБ Булат Абдрахманович решал организационные вопросы, занимался подбором кадров. Предстояло вернуть домой многих офицеров, работавших вне страны. А еще именно при нем КНБ стал открытым для нас, журналистов. Булат Баекенов считал, что важно преодолеть недоверие граждан к новой спецслужбе, как КНБ. И во многом это удалось сделать.

В одной из характеристик было написано, что Булата Баекенова отличают умение быстро ориентироваться в обстановке, добросовестное отношение к исполнению служебного долга и высокая работоспособность. Как человек, которому не раз приходилось общаться с Булатом Абд­рахмановичем в самые разные годы, подтверждаю, что характеристика верна на все 100 процентов.

А еще Булат Абд­рахманович – настоя­щий, верный друг. Со многими своими друзьями он общается еще с комсомольской юнос­ти. И его не интересует, кто какой пост занимает. Верность дружбе, товарищам – качество, которое в наши дни мало у кого встретишь.

Так получилось, что Булат Абдраманович был призван на службу в комитет с партийно-комсомольской работы. Окончил курсы руководителей в Высшей школе КГБ СССР. Это был человек, который имел богатый жизненный и профессиональный опыт в сфере своей деятельности – грамотный, образованный, что, безусловно, помогло ему стать руководителем, в котором нуждалась молодая республика, кому Глава государства мог доверить важнейший пост.

Облик любого государственного органа, его авторитет и доверие к нему со стороны общества определяют прежде всего сотрудники и руководители. Исходя из этого посыла, Булат Абдрахманович, как председатель комитета, уделял внимание решению приоритетных задач в сфере обеспечения национальной безопасности. При этом он четко понимал, что от профессионализма руководителя и сотрудников, от моральных качеств зависит эффективность всей работы КНБ. От руководителей подразделений и подчиненных он всегда требовал ответственно подходить к подбору кадров, прилагать все усилия, чтобы создать условия для деятельности оперработникам. Безопас­ность граж­дан, государства – такая сфера, где необходимы коллективные усилия, грамотные действия всех сотрудников, чтобы обеспечить результат. Никогда не было, чтобы он отправлял на тот или иной ответственный участок неподготовленных руководителей.

Независимо от ранга, воинского звания, он был всегда доброжелательным в общении с собеседником. Всегда откликался на какие-то проблемы служебного, житейского характера и пытался найти, чем он может помочь и как это решить. Хотя при нем, как признаются ветераны службы, всегда царил дух строгости. Но это потому, что Булат Абдрахманович не позволял, чтобы свою работу люди выполняли спустя рукава.

Булат Абдрахманович как председатель КНБ всегда уделял внимание житейским проблемам, вопросам социальной защиты военнослужащих. В частности, будучи председателем КНБ, он настойчиво и упорно продвигал проект строительства в Алма-Ате 6-этажного дома для своих сотрудников. И дом, пусть уже после его ухода, все же был сдан, что также характеризирует его отношение к людям.

Булат Абдрахманович и сегодня продолжает участвовать в общественной жизни, а в качестве члена президиума и почетного президента Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан он активно участвует и вносит свой вклад в развитие государственно-частного партнерства в сфере охранной деятельности.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Куда привела история
Казахстанцев ждут перемены
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Статьи
Системная трансформация страны
Статьи
Безопасность – важнейшая составляющая
Статьи
Дружба на века
Статьи
Куда привела история

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]