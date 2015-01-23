Офицерский состав Вооруженных сил Казахстана готовится к аттестации
Политика
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Антон СЕРОВ
Замминистра рассказал о целях, порядке, требованиях тестирования, а также новшествах, применяемых в 2015 году, сообщает Kazpravda.kz.
Перед участниками выступили и ответили на вопросы руководители департаментов кадров, боевой подготовки, юридического департамента, Главного управления военной полиции, Центрального спортивного клуба армии, а также представитель психологической службы оборонного ведомства.
Наряду с экзаменовкой знаний законодательства, согласно новым правилам, в программу аттестации офицеров войдут психологическое тестирование, проверка на знание антикоррупционного законодательства, зачеты по профессиональной и физической подготовке. Все новшества призваны обеспечить открытость, объективность аттестации, формирование эффективного резерва офицерского состава для назначения на высшие должности и направления на обучение.
Было также сообщено, что в рамках аттестации на базе четырех воинских частей будут проведены испытания проекта рейтинговой системы оценки офицерского состава, которая выражается в баллах и основана на сравнении личных качеств, способностей, результатов служебной деятельности. Проект разработан во внедряемой автоматизированной системе кадрового учета Вооруженных сил.
Т. Мухтаров отмечает, что от качества аттестации зависит как карьерный рост офицеров в отдельности, так и развитие Вооруженных сил в целом. Напомним, что, согласно поручениям Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, министра обороны и командования, необходимо формировать высокопрофессиональный офицерский корпус, который является костяком армии. Как сказал Глава государства Нурсултан Назарбаев, чтобы защитить независимость, свои границы, страна должна иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных защитников Отечества.
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