Офицеры – галантные кавалеры Свежий выпуск 557 Дулат МОЛДАБАЕВ

«Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие», – учил великий полководец Александр Суворов. Прибывших в в/;ч 5518 регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии РК в Усть-Каменогорске вновь испеченных лейтенантов не оставили без внимания, устроили для них офицерский бал.

Форма одежды – у мужчин мундир, у женщин роскошные вечерние платья, походка – с гордой осанкой и раскованная, говорить – учтиво и остроумно, танцевать только вальс. Офицеру необходимо знать правила этикета и уметь танцевать, ведь традиции в армии никто не отменял.

– В Национальной гвардии всегда ищут новые формы и методы работы, и в первую очередь с молодыми офицерами, – говорит заместитель Главнокомандующего НГ РК полковник Мухометкали Сатов. – Мы должны понимать, что становой хребет любой армии составляют офицеры, обеспечение боеспособности воинского подразделения, воспитание и обучение личного состава лежат на их плечах.

Учитывая важность воспитания лучших офицерских качеств, мы и ввели такую форму работы с молодыми офицерами, как офицерский бал. Главная цель такого мероприятия – закрепить в лейтенантской среде традиции офицерства, такие как честь, благородство, уважение к женщине, и, конечно, самое главное – это любовь к Родине.

Офицерские балы в частях Национальной гвардии проводятся не первый год и пользуются большим успехом. Мероприятие, на котором нам довелось побывать, проводилось в масштабе полка оперативного назначения. Между тем в прошлом году здесь же, в Усть-Каменогорске, в офицерском балу принимали участие офицеры нескольких частей, мало того, на вечер пригласили командиров из других воинских формирований.

– В текущем году эти молодые лейтенанты окончили институт и влились в офицерский корпус, – добавил замглавкома. – Сегодня мы их представляем местному обществу, старшему офицерству. В этом зале присутствуют офицеры, прослужившие много лет, и от них вновь испеченные лейтенанты получат урок. Главная наша цель – воспитание офицера и патриота.

Надо сказать, что подготовка к выводу лейтенантов «в свет» началась давно, в течение месяца военнослужащие репетировали по вечерам. С молодыми офицерами работали профессиональные хореографы, помогая им устранить «пробелы» в офицерской выучке. Всем известно, правда, в основном из фильмов, что любой кадровый офицер умеет лихо кружить в вальсе свою партнершу. Однако лейтенанты признавались, что многие из них совсем недавно освоили танцевальные па. Тяжело в учении, легко в бою, от репетиции к репетиции ребята постигали науку танцевать, чтобы на балу вальсировать легко и непринужденно. А иначе и нельзя, ведь пары им составили настоящие танцовщицы. Так на репетициях достигалась одна из целей мероприятия – слаживание офицерского коллектива.

По паркету скользили нарядные пары, и среди них – супруги Сардар и Мадина Мухтаровы. Лейтенант окончил Военный институт Национальной гвардии РК в Петропавловске. Родом он из Шымкента, с детства мечтал стать военным, осознанно готовиться к будущей профессии начал с девятого класса. Примером ему послужил дедушка, завершивший военную карьеру подполковником. Дед тоже служил во внутренних войсках, предшественниках Национальной гвардии, сейчас в отставке.

По настоящему танцевать вальс Сардар учился вместе с женой, во время подготовки к офицерскому балу. Супруги признаются, что им было немножко сложнее, ведь другие разучивали танцы с подготовленными танцовщицами. Но такие упражнения только крепче спаяли молодую семью. Впереди ждут еще большие трудности, но они их не пугают.

– Мы, молодые лейтенанты, с честью и достоинством будем служить своему народу, – говорит Сардар.



