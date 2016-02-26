​Офицеры и воспитатели

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Куаныш КОЖАХМЕТОВ, полковник

На сборах, проходивших на базе в/ч 6506 регио­нального командования «Оңтүстік», офицеры-воспитатели повышали свой профессиональный уровень, учились способам активизации идеологической и воспитательной работы с личным составом. В порядке обмена опытом в сборах приняла участие группа офицеров воспитательных структур Пограничной службы КНБ РК во главе с заместителем начальника регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ РК по воспитательной и социально-правовой работе полковником Абусагитом Туле­геновым.

Сборы начались с возложения цветов к памятнику погибшим воинам Нацио­нальной гвардии РК на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года, расположенному в городском парке им. Абая. После этого в конференц-зале областного акимата состоялся «круглый стол» на тему «Воспитание казахстанского патриотизма в рамках реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». В нем приняли участие замес­титель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковник Мухометкали Сатов, заместитель акима Южно-Казахстанской области Сакен Каныбеков, заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области Муратали Калмуратов, директор школы-гимназии № 45 им. С. Королева Роза Пак, руководители государственных органов Южно-Казахстанской области, командиры воинских частей Шымкентского гарнизона, представители общественных организаций и взаимодействующих органов, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны войск.

– «Нам нужно показывать новых героев нашего времени – тех, на кого должна ориентироваться наша молодежь» – эти слова Президента страны во многом определяют одну из главных задач, которые направлены на воспитание нового казахстанского патриотизма, – подчеркнул М. Сатов.

Мухометкали Кусаинович рассказал присутствующим о проводимой патриотической работе в войсках и сделал ряд конкретных предложений. Среди них продолжение работы по развитию военно-патриотического спортивного клуба «Жас бүркіт», оказание адресной социальной помощи родственникам погибших воинов на таджикско-афганской границе, учреждение ежегодной премии акима Южно-Казахстанской области лучшему начальнику войскового наряда по охране общественной безопасности в Шымкенте, проведение пат­риотической акции «Нам завещаны Память и Слава!» в рамках общенациональной кампании «Нация Единого Будущего».

За «круглым столом» обсудили вопросы воспитания казахстанского патриотизма, проблем, связанных с патриотическим воспитанием молодежи в современных условиях, и идеологической работы в войсках. Интересным было выс­тупление ветерана Великой Отечественной войны Анны Шаля, которая рассказала о патриотической работе, которую ведет областной совет ветеранов, членом которого она является. Анна Федоровна подчеркнула, что очень гордится нынешней молодежью, отметив любознательность и ум, ребята на встречах всегда внимательно слушают рассказы ветеранов войны о суровых испытаниях, выпавших на их долю.

– Благодаря мудрой политике Лидера нации Нурсултана­ Назарбаева в нашей стране царят мир и согласие. А для молодежи государством созданы все условия для обучения и интеллектуального развития. И мы должны это беречь как зеницу ока, – сказала 94-летний ветеран, прошедшая всю войну радистом в гвардейской 40-й армии.

Директор школы-гимназии № 45 им. С. Королева Роза Пак рассказала о тесном сотрудничестве с коман­дованием в/ч 6506, где еще в 2003 году сов­местными усилиями и при поддержке командира час­ти, ныне главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова, был создан военно-патриотический клуб «Жас бүркіт». Сейчас это начинание успешно внедрено по всей стране, где дислоцированы воинские части Национальной гвардии. Роза Викторовна отметила большую работу в патриотичес­ком воспитании учащихся школы руководителя клуба подполковника Армана Ахашева, собкора газеты «Қалқан» майора Альфии Ахмеджановой.

Мероприятие завершилось награждением. Приказом главнокомандующего Национальной гвардией РК ряд руководителей и общественных деятелей Южно-Казахстанской облас­ти, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также руководители взаимодействую­щих структур за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения были отмечены нагрудными знаками, ценными подарками, грамотами и благодарственными письмами.

В ходе сборов с офицерами-воспитателями были проведены инструкторско-методические и показные занятия по новым формам воспитательной и социально-правовой работы в условиях общественно-политической обстановки в стране и международной ситуации в мире. Надо отметить, что занятия проводили не только офицеры Главного командования Национальной гвардии, но и представители взаимодействующих структур, ДВД Южно-Казахстанской облас­ти, военной прокуратуры Шымкентского гарнизона, специалисты акиматов, областного управления внут­ренней политики и по делам религии.

Большое внимание уделили практическим навыкам офицеров при работе с личным составом в кризисных ситуациях – при пресечении массовых беспорядков в населенном пункте, а также по противодействию информационно-психологическому воздействию на личный состав со стороны деструктивных сил. Теория сменилась практической работой в пункте психологической помощи и реабилитации, в условиях, приближенных к реальной обстановке.

Начальник отдела военной контрразведки части майор Ержан Сапен с теологами областного управления по делам религии провел с участниками сбора занятие по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, противодействию проникновению радикальных идей в воинскую среду. А специалисты Центра социальных инициатив Южно-Казахстанского областного управления внутренней политики и по делам религии Медет Халыков и Мади Бесбаев рассказали, как вербуют своих сторонников адепты религиозных течений.

Занятия по ораторскому искусству провели преподаватель ораторского мас­терства русского драмтеат­ра Олеся Жукова и замес­титель главного редактора областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан» Кенесбай Исмаилов.

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