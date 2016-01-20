Офицеры-воспитатели обсудили новые методы и подходы в воспитательной работе

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Фото предоставлено пресс-службой ПС КНБ РК
Итоги состояния воинской дисциплины и правопорядка в объединениях, соединениях и частях Пограничной службы в 2015 году рассмотрели заместители начальников региональных управлений и командиров частей центрального подчинения по воспитательной и социально-правовой работе на сборах в Алматы.
Сборы проводились под руководством заместителя директора Пограничной службы КНБ РК генерал-майора Наиля Алдаева.

Основная цель, которую преследовали организаторы мероприятия, – совершенствование управленческой деятельности воспитательных структур, повышение профессионализма воспитателей всех уровней, дальнейшее укрепление системы воспитательной и социально-правовой работы.

Подводя итоги состояния воинской дисциплины и правопорядка в ведомстве за 2015 год, генерал-майор Н. Алдаев отметил, что по сравнению с 2014 годом наблюдается положительная динамика снижения количества гибели личного состава, происшествий, дисциплинарных проступков и травматизма. Статистические данные свидетельствуют о том, что работа воспитательных структур ведется на должном уровне и имеет положительный эффект.

В ходе сборов были проведены инструкторско-методические занятия, доведены план реализации Программы профилактики правонарушений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан на 2016–2018 годы в Пограничной службе КНБ РК и другие нормативно-правовые акты в области воспитательной работы.

Также состоялся обмен мнениями. Офицеры-воспитатели обсудили новые методы и подходы в воспитательной работе.

Примечательны сборы тем, что в этот день в 1993 году Указом Президента Республики Казахстан в Вооруженных силах были образованы органы воспитательной работы.

Поздравляя офицеров, главный воспитатель Пограничной службы отметил, что воспитатели – это офицеры, претворяющие в жизнь войск государственные идеи, реализующие внутреннюю политику государства среди воинов-пограничников.

По итогам сборов были поставлены задачи по минимизации преступлений и правонарушений среди личного состава Пограничной службы в 2016 году.

Все занятия были насыщенными и полезными. По мнению организаторов мероприятия, данные сборы не только отчет о деятельности, но и эффективная площадка обучения воспитателей и совершенствования опыта работы с личным составом.

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Пресс-служба ПС КНБ РК

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