Офицеры воспитательных структур ДШВ отметили профессиональный праздник

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВС РК

26 лет назад, спустя всего полгода после создания Вооруженных сил, Указом Президента Республики Казахстан был создан институт офицеров воспитательных структур. С тех пор 19 января является профессиональным праздником офицеров-воспитателей, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

В этот день в Десантно-штурмовых войсках был проведён семинар-совещание на тему «Совершенствование системы идеологического и патриотического воспитания личного состава с учетом современных условий деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан».

Обсудить актуальные вопросы в сфере воспитательной и идеологической работы в армейской среде собрались более сотни офицеров. Особое внимание в ходе встречи было уделено заслугам ветеранов Вооруженных сил, на долю которых выпала роль первопроходцев по возрождению воспитательной структуры на заре становления казахстанской армии. На семинаре выступили генерал-майор запаса Айткали Исенгулов, который более 15 лет прослужил в советской армии политработником, а затем возглавил воспитательную структуру в Независимом Казахстане, полковник запаса Мэлс Шампиев - заслуженный ветеран Вооруженных сил РК, офицер, с первых дней стоявший у истоков создания Вооруженных cил, а ныне руководитель Алматинского филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил».

Стоит отметить, что мероприятие в подобном формате в Десантно-штурмовых войсках проводится впервые. Его организатором выступил заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе, полковник Раджан Жынысов.

За 26 лет офицеры воспитательных структур совместно с командирами проделали колоссальный объем работы для оздоровления морально-психологической обстановки в воинских коллективах, повышения престижа воинской службы и имиджа Вооруженных сил, укрепления воинской дисциплины и правопорядка. Офицеры-воспитатели Десантно-штурмовых войск активно участвуют в организации боевого состязания и сплочении воинских коллективов через налаженную систему информационно-воспитательной, военно-социальной, культурно-досуговой, психологической и идеологической работы.

Одновременно деятельность офицеров воспитательных структур направлена на разъяснение личному составу долгосрочной программы Первого Президента страны – Елбасы «Рухани жанғыру», программной статьи «Семь граней Великой степи», являющейся прочным фундаментом идеологического воспитания современных защитников Отечества.

В настоящее время в Вооруженных силах страны выстроена цельная система организации воспитательной и идеологической работы. Об этом свидетельствует растущий престиж воинской службы и профессии военнослужащего в обществе, а также высокий боевой дух и сплоченность воинских коллективов.

На прошедшем мероприятии наиболее отличившиеся офицеры воспитательных структур Десантно-штурмовых войск были награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами.

Семинар завершился концертом ансамбля Десантно-штурмовых войск и посещением офицерами Центрального государственного музея г.Алматы.