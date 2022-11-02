"Официальная статистика – лишь "верхушка айсберга": Ахметжанов о торговле людьми в Казахстане

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов отметил, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно не занимался проблемой торговли людьми в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По данным ООН, 70% жертв торговли людьми в мире составляют женщины и молодые девушки, и каждый третий - ребенок. К сожалению, эта проблема касается и Казахстана. Ежегодно в стране регистрируется более 100 таких преступлений. За 4 месяца этого года было выявлено около 30 случаев торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы. Всё же, мы должны признать, что это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь «верхушка айсберга». По данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел», - отметил Марат Ахметжанов на форуме в Астане.

По его словам, на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался, не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. В итоге, сейчас власти не имеют полного представления о жертве торговли людьми.

«Почему они становятся жертвой? Как попадают в «ловушку»? Из-за чего не могут из неё выбраться? Почему не знают своих прав, не обращаются в полицию? Почему трудовым мигрантам выгоднее находиться «в тени», подвергая себя опасности попасть в рабство? Ситуацию осложняет то, что данная сфера всегда латентна. Здесь много вопросов, и все они требуют решения», - резюмировал Марат Ахметжанов.