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Спорт
Официально назначены судьи на третий бой Головкин – Канело

Утверждены рефери и судьи третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Так, в ринге будет работать местный рефери Рассел Мора-младший.

Состав судей у ринга выглядит следующим образом: Дэйв Моретти (Невада), Стив Вайсфельд (Нью-Джерси) и Дэвид Сазерлэнд (Оклахома), пишет BoxingScene.com.

Стоит отметить, что Моретти был в качестве рефери на двух предыдущих боях Головкина и Альвареса. В первом он отдал победу казахстанцу со счетом 115-113, а по итогам второй встречи насчитал такой же результат в пользу мексиканца.

Вайсфельд также был представлен в качестве судьи во втором поединке Головкина и "Канело". Тогда он отдал победу мексиканцу - 115-113.

Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

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