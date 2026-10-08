Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Всемирная боксёрская организация (WBO) официально подтвердила проведение поединка между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО) и датчанином Якобом Бэнком (20-0, 11 КО) за вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Президент организации Густаво Оливьери сообщил, что команды Алимханулы и Бэнка согласовали условия титульного поединка.

"WBO рада подтвердить получение официальных письменных уведомлений от команд Жанибека Алимханулы и Якоба Банка о том, что стороны достигли соглашения о проведении поединка за вакантный титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе. Дополнительные подробности будут объявлены позднее", — объявил президент WBO Густаво Оливьери в соцсетях.

Ранее WBO обязала представителей боксёров провести переговоры о предстоящем поединке. Стороны должны были достичь соглашения до 7 октября, в противном случае организация назначила бы промоутерские торги. Теперь переговоры завершены успешно, поэтому бой состоится без проведения торгов.

Предстоящий поединок определит нового чемпиона WBO во втором среднем весе. Ранее пояс организации принадлежал британскому боксёру Хамзе Ширазу.

Летом Алимханулы перешёл во второй средний вес и освободил принадлежавший ему титул WBO в среднем дивизионе. В начале сентября казахстанец возглавил рейтинг организации в новой для себя весовой категории. Таким образом, Алимханулы получил возможность вновь завоевать чемпионский пояс WBO уже во втором среднем весе.