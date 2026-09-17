Официально объявлен бой Жумагулова против российского боксера-чемпиона

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов проведет бой против россиянина Асрора Акпархожаева на турнире IBA Nomad 16 в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

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«Жалгас Жумагулов против Асрора „Вожака“ Акпархожаева. Бой в легчайшем весе. Опыт против молодости на турнире IBA NOMAD 16 в Ташкенте. После яркого дебюта на IBA NOMAD, завершившегося победой нокаутом, Жалгас Жумагулов готов к новому вызову. Его соперником станет молодой и перспективный боец Асрор „Вожак“ Акпархожаев, который уже доказал, что способен конкурировать с опытными и опасными соперниками. 17 октября, Ташкент, Humo Arena», — сообщил Nomad Fighting в Instagram.

Акпарходжаев является российским профессиональным боксером и бойцом поп-ММА таджикского происхождения. Он является чемпионом лиги Hardcore Boxing, а также бывшим участником громких поединков в таких промоушенах кулачных боев и смешанных единоборств, как Nomad FC, AllstarsBoxing и PRIME FL. Спортсмен официально зарегистрирован в Федерации бокса России.

Последний бой Жумагулова состоялся 6 июня в Братиславе (Словакия) на турнире Oktagon 89. Это был титульный поединок в легчайшем весе против бразильца Игора Северино, который завершился во втором раунде и был официально признан несостоявшимся из-за непреднамеренного запрещенного удара соперника в пах, после которого казахстанец не смог продолжить встречу.