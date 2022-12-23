Официально объявлен лучший гол ЧМ-2022 в Катаре

Мяч форварда сборной Бразилии и "Тоттенхэма", забитый в первом туре группового этапа в ворота Сербии (2:0), победил в голосовании, которое было объявлено на сайте ФИФА.

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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал автором самого красивого гола на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Мяч форварда сборной Бразилии и "Тоттенхэма", забитый в первом туре группового этапа в ворота Сербии (2:0), победил в голосовании, которое было объявлено на сайте ФИФА.

Также в голосовании были представлены забитые мячи в исполнении: Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэка Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия) и самого Ришарлисона (гол Южной Корее в 1/8 финала).

Издание отметило, что сборная Бразилии выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Хорватии. А чемпионами мира стали аргентинцы, обыгравшие в финале Францию.