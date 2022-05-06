Официально представлен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

44-летний российский специалист Магомед Адиев официально возглавил сборную Казахстана по футболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Его представление в качестве главного тренера состоялось сегодня, 6 мая, в Федерации футбола, в нем принял участие глава КФФ Адлет Барменкулов.

Напомним, информация о том, что именно Адиев возглавит сборную Казахстана, появилась еще в апреле. Он покинул карагандинский "Шахтер", который тренировал с прошлого года, и уже определился со штабом своей команды.

До Адиева обязанности главного тренера сборной исполнял Андрей Карпович, а до него ее возглавлял Талгат Байсуфинов.

Президент Федерации футбола Адлет Барменкулов назвал причины, по которым новым главным тренером сборной Казахстана был назначен Магомед Адиев.

Барменкулов отметил, что приглашение Адиева - на долгосрочную перспективу, а не ради сиюминутного результата.

"Вы прекрасно знаете, какая сегодня особенность международного календаря. Все-таки это сложно - за 11 дней четыре игры. Я считаю, мы попадаем в достаточно стрессовую ситуацию. Поэтому хотелось бы объяснить, почему такое решение приняли. Нам, конечно, интересно посмотреть на тренерское искусство, на тренерскую компетенцию. Но в большей степени мы сейчас рассматриваем модель в другом формате. Помимо тренерской компетенции, нам очень важна управленческая компетенция. Сегодня я понимаю, что в этой стрессовой ситуации надо как-то выйти достойно.

Первой задачей перед Адиевым ставится именно создать условия, среду, выстроить коммуникации как в тренерском штабе, так и в команде. Почему именно Магомед Мусаевич? Ряд кандидатом рассматривали, с тем же Бабаяном была беседа. Но тут скрывать нечего - два года я работал с Магомедом Мусаевичем, я вижу, что именно управленческой компетенцией он владеет. Еще раз повторюсь, в сегодняшней стрессовой ситуации, в которую мы попадаем, важно видеть именно так", - сказал Барменкулов.