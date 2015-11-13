​Официальное сообщение Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный Банк Республики Казахстан 13 ноября 2015 года выпускает в обращение памятные монеты «100 лет М. Габдуллину» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра proof качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге, памятные монеты «Евразийский экономический союз», посвященные годовщине функционирования Евразийского экономического союза, из серебра proof качества номиналом 500 тенге.

Описание монет «100 лет М. Габдуллину»

Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах proof качества расположено на зеркальной поверхности.

Описание лицевой стороны монет из серебра

На лицевой стороне (аверсе) монет в верхней части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении пятикратно повернутой орнаментальной восьмиконечной розетки и надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке. В нижней части надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. Слева от номинала расположена надпись «24 g», обозначающая массу монеты, справа – надпись «Ag 925», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, и его пробу. По окружности монеты проходит бусовый ободок.

Описание лицевой стороны монет из сплава нейзильбер

На лицевой стороне (аверсе) монет в верхней части изображен герб Республики Казахстан. Справа от изображения герба расположена аббревиатура «ҚҰБ». В нижней части надпись «50 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. Слева и справа от номинала изображен элемент национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке.

Описание оборотной стороны монет

На оборотной стороне (реверсе) монет в правой части расположено изоб­ражение Героя Советского Союза, академика, общественного деятеля, писателя Малика Габдуллина. Слева от портрета надпись «100 ЖЫЛ» на государственном языке. По окружности надпись «МӘЛІК ҒАБДУЛЛИН» на государственном языке и число «2015», обозначающее год чеканки.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные, по окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы, масса – 24 грамма, диаметр – 37 мм, качество изготовления – proof, тираж – 1 тыс. штук;

– из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамма, тираж – 100 тыс. штук.

Описание монет «Евразийский экономический союз»

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «Ag 925 31,1g», обозначающей металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке и национального орнамента. В нижней части надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, в верхней части расположен логотип Национального Банка Республики Казахстан.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен логотип Евразийского экономического союза в обрамлении государственных флагов, выполненных с применением тампопечати, и национальных орнаментов стран-участниц. По окружности надпись «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ» на государственном языке, «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ» на русском языке и число «2015», обозначающее год чеканки.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные, по окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, тираж – 1 тыс. штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 50 тенге обязательны к приему по их нарицательной стои­мости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Рес­публики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан к данному официальному сообщению

В 2015 году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, академика, общественного деятеля, писателя Малика Габдуллина.

Памятные монеты «Евразийский экономический союз» изготовлены в соответствии с предложением Евразийской экономической комиссии по синхронному выпуску памятных монет в государствах – членах Евразийского экономического союза к первой годовщине союза. Оборотная сторона монеты выполнена с применением тампопечати.

Памятные монеты изготовлены на Рес­публиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты proof качества предназначены для продажи по коллекционной стои­мости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Шесть тысяч экземпляров монет из сплава нейзильбер изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Респуб­лики Казахстан, а монеты из серебра proof качества также через интернет-магазин на сайте НБ РК: www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова, 98. Телефон для справок (727) 273-83-98.