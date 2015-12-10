​Официальное сообщение Национального Банка Республики Казахстан

Алматы 11 декабря 2015 года

В соответствии с Законом Рес­публики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Респуб­лики Казахстан» Национальный Банк Республики Казахстан 11 декабря 2015 года выпускает в обращение памятные монеты «Устюртский муфлон» из серии монет «Красная книга Казахстана» из серебра proof качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге; памятные монеты «Бата» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана» из сереб­ра proof качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге; памятные монеты «С Новым годом» из серии монет «Монета-подарок» из серебра proof качест­ва номиналом 100 тенге и памятные монеты «Тазы» из серии монет «Достояние респуб­лики» из серебра proof качества номиналом 500 тенге.

Описание монет «Устюртский муфлон»

Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах proof качест­ва расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещены стилизованное изображение планеты Земля в человеческих ладонях, символизирующее бережное отношение ко всем ее обитателям, логотип Национального Банка Республики Казахстан. Также там расположены надписи «500 ТЕҢГЕ» на серебряной монете, «50 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава нейзильбер, обозначающие номинал монет; надпись «Ag 925 31,1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (на монете из серебра). По окружности монеты проходят надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен устюртский муфлон на фоне скалис­тых гор. По окружности­ монеты размещены над­писи «ҮСТІРТ МУФЛОНЫ» на государственном языке, OVIS ORIENTALIS ARCAL на латинском – зоологическое название вида – и число «2015», обозначающее год чеканки.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет – рельефные, по окружности проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, тираж – 3 тыс. штук;

– из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 г, тираж – 100 тыс. штук.

Описание монет «Бата»

Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах proof качест­ва расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан. В нижней части – числа «500» на серебряной монете, «50» – на монете из сплава нейзильбер и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности проходят надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет запечатлен эпизод национального обряда бата. В нижней части монет расположена надпись «БАТА» на государственном языке, в правой части – логотип Национального Банка Республики Казахстан и число «2015», обозначающее год чеканки. В левой части – надпись «Ag 925 31,1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (на монете из серебра).

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет – рельефные, по окружности проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) – рифленая.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 г, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, тираж – 3 тыс. штук;

– из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 г, тираж – 100 тыс. штук.

Описание монет «С Новым годом»

Монета имеет прямоугольную форму.

На лицевой стороне (аверсе) монет изображен стилизованный цветок, выполненный в обрамлении сургучной печати, на которой по окружности проходят надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN на анг­лийском языке. В центре цветка расположен герб Республики Казахстан. С правой стороны – орнаментальная розетка, надпись «100 ТЕҢГЕ», расположенная в две строки и обозначающая номинал монеты, число «2015», обозначаю­щее год чеканки, и надпись «Ag 925 31.1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

На реверсе монет изображена композиция в виде цветных елочных шаров на фоне кружащих над зимним пейзажем снежинок и надписей «ЖАҢА ЖЫЛДАРЫҢЫЗБЕН!» на государственном языке, «С НОВЫМ ГОДОМ!» на русском языке и «HAPPY NEW YEAR!» на английском языке.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет – рельефные. По перимет­ру монеты проходит выступаю­щий кант.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надпи­сей.

Монеты изготовлены из сереб­ра 925-й пробы, масса – 31,1 г, прямоугольник 45 х 30 мм, качество изготовления – proof, тираж – 4 тыс. штук.

Описание монет «Тазы»

Монета имеет прямоугольную форму.

На лицевой стороне (аверсе) монет на орнаментальном фоне размещены обозначение номинала «500 ТЕҢГЕ» и логотип Национального Банка Рес­публики Казахстан в обрамлении надписей «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN на анг­лийском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монеты на фоне горного массива размещено позолоченное изображение трех собак породы тазы. В верхней части монеты – надпись «ТАЗЫ», в нижней – число «2015», обозначающее год чеканки, и надпись «Ag 925 31.1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет – рельефные. По периметру монеты проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надпи­сей.

Монеты изготовлены из сереб­ра 925-й пробы, масса – 31,1 г, прямоугольник 45 х 30 мм, качество изготовления – proof, тираж – 4 тыс. штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге, 100 тенге и 50 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимос­ти на всей территории Респуб­лики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан к данному официальному сообщению

Устюртский муфлон – подвид азиатского муфлона. Это дикий степной баран средних размеров на довольно длинных ногах. В Казахстане обитает самый крупный подвид – устюртский муфлон, который населяет не столько одноименное плато на западе республики, сколько его обрывистые края, так называемые чинки, а также возвышенности и впадины полуострова Мангышлак. Муфлон очень подвижен, питается скудной пустынной растительностью, пьет как пресную, так и горько-соленую воду.

«Бата» (словесное благословение) – ценное духовное пожелание, благословение перед дальней дорогой, испытаниями, благодарность за угощение, гостеприимство, доброту. Это особый вид поэтического творчества, когда произносящий испрашивает присутствующим милости от Всевышнего. Благословение произносят обыкновенно старшие по возрасту аксакалы. Памятные монеты «Бата» являются десятой парой монет из серебра и сплава нейзильбер, продолжающие серию, призванную содействовать расширению понимания обычаев и национальной культуры казахского народа.

Монета «С Новым годом» является второй монетой из серии монет «Монета-подарок». Монета выполнена с применением тампографической печати на реверсе монеты.

Тазы или казахские борзые – великолепные охотники. Типичная масть – ярко-рыжая с черными кончиками волос на спине и ушах, встречаются, однако, и другие масти. Тазы примечательны способностью к быстрому продолжительному бегу. Охотиться тазы могут как самостоятельно, так и в компании ловчих птиц – именно за это они ценятся. Тазы используют при охоте на лисиц, зайцев и даже волка. Происхождение их очень древнее. По внешнему облику тазы идентичны представителям породы салюки (персидская собака, одна из старейших пород).

Монеты изготовлены с применением технологии нанесения на поверхность монет позолоты.

Памятные монеты изготовлены на Респуб­ликанском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Рес­публики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет нацио­нальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Монеты proof качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

По шесть тысяч экземпляров монет из сплава нейзильбер каждого наименования изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан, а монеты из серебра proof качества также через интернет-магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова, 98. Телефон для справок +7 (727) 2738 398.