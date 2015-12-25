​Официальное сообщение Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с Законом РК от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный Банк Республики Казахстан 25 декабря 2015 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «Подвеска» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге. Памятные монеты «Восточная сказка» (Ходжа Насреддин) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге. Памятные монеты «Венера-10» из серии монет «Космос» – биколорную «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге. Памятные монеты «100 лет И. Есенберлину», «100 лет Ж. Ташеневу», «100 лет Е. Бекмаханову» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге.

Описание монет «Подвеска»

Монета имеет форму четырехгранника.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан в обрамлении вдавленной надписи «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» на английском языке. В нижней части монеты надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, товарный знак Казахстанского монетного двора и логотип Национального Банка Республики Казахстан. В верхней час­ти – число «2015», обозначающее год чеканки, и надпись «Ag 925 31,1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты расположены элементы национального орнамента.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части расположено позолоченное изображение подвески в обрамлении надписи «ДАЛА ҚАЗЫНАСЫ • АЛҚА» на государственном языке, «TREASURES OF THE STEPPE • PENDANT» на английском языке и национального орнамента. По периметру монеты расположены элементы национального орнамента.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр описанной окружности – 43 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 тыс. штук.

Описание монет «Восточная сказка»

Монеты из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах «proof» качества расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне, составленном из казахского и восточного орнаментов, изображен герб Республики Казахстан. В нижней части число («500» – на серебряной монете, «50» – на монете из сплава нейзильбер) и надпись «ТЕҢГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторе зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ­ЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБ­ЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет расположено изображение Ходжи Насреддина, подъезжающего верхом на ослике к восточному базару, эмблема Национального Банка Республики Казахстан и число «2015», обозначающее год чеканки. По окружнос­ти надпись «ҚОЖАНАСЫР» на государственном языке, «NASRIDDIN AFANDI» на узбекском языке и надпись «Ag 925», «31,1 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (на монете из серебра).

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные, по окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

– из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 грамма, диа­метр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 2 тыс. штук;

– из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамма, тираж – 100 тыс. штук.

Описание монет «Венера-10»

Монета из сплава нейзильбер и биколорная монета имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на биколорной монете «proof» качества расположено на зеркальной поверхности.

Биколорная (составная) монета имеет форму круга, состоящего из концентрично расположенных кольца и диска. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала с применением технологии изменения его цвета на пурпурный, внешнее кольцо из серебра.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и вселенной, связь прошлого и настоящего. В правом секторе расположен номинал монеты («500 ТЕҢГЕ» – на биколорной монете, «50 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава нейзильбер). Под номиналом надпись «Ag 925 14,6 g Та 26,8 g», расположенная в две строки и обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (на биколорной монете). По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ­ЛИКАСЫ» на государственном языке и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центре расположено изображение космического аппарата «Венера-10» на подлете к планете Венера. По окружности надпись «Венера-10» на государственном языке, число «2015», обозначающее год чеканки, и надпись «VENERA-10» на английском языке. Надписи по окружности разделены звездочками.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. По окружности выступающий кант.

Монеты изготовлены:

1) в биколорном исполнении, кольцо – из серебра 925-й пробы массой 14,6 грамма, диск – из тантала массой 26,8 грамма, диаметр – 38,61 мм, качест­во «proof», максимальный тираж изготовления – 3 тыс. штук, боковая поверхность (гурт) рифленая;

2) из сплава «нейзильбер», диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамма, тираж – 100 тыс. штук, боковая поверхность (гурт) рифленая.

Описание лицевой стороны монет «100 лет И. Есенберлину», «100 лет Ж. Ташеневу», «100 лет Е. Бекмаханову»

Памятные монеты имеют идентичные изображения лицевых сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в верхней час­ти изображен герб Республики Казахстан. Справа от изображения герба расположена аббревиатура «ҚҰБ». В нижней части надпись «50 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты. Слева и справа от номинала изображен элемент национального орнамента. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке.

Описание оборотной стороны монет «100 лет И. Есенберлину»

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещены изображение казахского писателя-классика, фрагмент иллюстраций к его произведениям, надпись «ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН», надпись «100 ЖЫЛ» и год чеканки.

Описание оборотной стороны монет «100 лет Ж. Ташеневу»

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещены изображение государственного деятеля Казахстана, надпись «ЖҰМАБЕК ТӘШЕНЕВ», элемент­ государственной символики Казахстана, надпись «100 ЖЫЛ» и год чеканки.

Описание оборотной стороны монет «100 лет Е. Бекмаханову»

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещены изображение ученого-историка Казахстана, надпись «ЕРМҰХАН БЕКМАХАНОВ», надпись «100 ЖЫЛ», его факсимиле и год чеканки.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. По окружности выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены из сплава нейзильбер, диа­метр – 31 мм, масса – 11,17 грамма, тираж – 100 тыс. штук каждого наименования.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 50 тенге обязательны к приему по их нарицательной стои­мости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Рес­публики Казахстан.