Официальный представитель Комитета госдоходов ушел в СЦК

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Мурат Жуманбай стал новым заместителем директора– официальным представителем Службы Центральных коммуникаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Жуманбай занимал должность руководителя управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Минфина.

Своего нового заместителя коллективу представил глава СЦК Евгений Кочетов.

Мурат Жуманбай родился в 18 января 1983 года, в Караганде. В 2004 году с отличием окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (Астана), в 2006 – Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (Караганда).Трудовую деятельность начал в октябре 2004 года по специальности "преподаватель", "старший преподаватель Академии финансовой полиции", соискатель на научную степень.

В апреле 2009 года работал старшим инспектором по особо важным делам пресс-центра Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ныне Нацбюро по противодействию корруации), с марта 2010 года пресс-секретарь Агентства (начальник пресс-центра), с декабря 2012 года советник председателя – официальный представитель Агентства.

С 2014 – 2016 год работал советником председателя Мажилиса Парламента РК – руководитель пресс-службы аппарата палаты.

В 2016-м назначен главным консультантом отдела правовой экспертизы Сената, после чего возглавил управление по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.

Новый заместитель директора СЦК в свое время был награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Конституциясына 20 жыл", нагрудными знаками "Қаржы полициясының үздігі" 1-й и 2-й степени, "Қаржы полициясы органдарына 15 жыл", "Қаржы полициясы органдарына 20 жыл", а также почетной грамотой Парламентской Ассамблеи ОДКБ со значком.

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