Официальный представитель Комитета госдоходов ушел в СЦК

Мурат Жуманбай стал новым заместителем директора– официальным представителем Службы Центральных коммуникаций, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее Жуманбай занимал должность руководителя управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Минфина.
Своего нового заместителя коллективу представил глава СЦК Евгений Кочетов.
Мурат Жуманбай родился в 18 января 1983 года, в Караганде. В 2004 году с отличием окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (Астана), в 2006 – Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (Караганда).Трудовую деятельность начал в октябре 2004 года по специальности "преподаватель", "старший преподаватель Академии финансовой полиции", соискатель на научную степень.
В апреле 2009 года работал старшим инспектором по особо важным делам пресс-центра Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ныне Нацбюро по противодействию корруации), с марта 2010 года пресс-секретарь Агентства (начальник пресс-центра), с декабря 2012 года советник председателя – официальный представитель Агентства.
С 2014 – 2016 год работал советником председателя Мажилиса Парламента РК – руководитель пресс-службы аппарата палаты.
В 2016-м назначен главным консультантом отдела правовой экспертизы Сената, после чего возглавил управление по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.
Новый заместитель директора СЦК в свое время был награжден юбилейными медалями "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақстан Конституциясына 20 жыл", нагрудными знаками "Қаржы полициясының үздігі" 1-й и 2-й степени, "Қаржы полициясы органдарына 15 жыл", "Қаржы полициясы органдарына 20 жыл", а также почетной грамотой Парламентской Ассамблеи ОДКБ со значком.