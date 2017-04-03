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Свежий выпуск
Официальный визит в Азербайджан
3 апреля 2017 г. 0:00
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01:15
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
00:45
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
00:30
Миграционный «маятник»
00:15
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
00:00
Браво, Елена!
01:00
«Болевые точки» Алматы
00:00
Пайзы времен Золотой Орды
00:21
Удерживать и не поднимать
00:00
Дорога в облака
00:03
Как бороться с саранчой
00:00
О полицейских буднях
00:20
Чтоб товары не дорожали
00:25
Переобучат и трудоустроят
00:00
Праздник в честь земляков
00:23
Смерть ребенка — высшая проблема
00:27
Победа ко Дню столицы
00:26
Наши юниоры на кортах
00:01
Шанс еще есть
00:28
Посол разъяснил ситуацию
01:30
Страна трудолюбивых
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
4 июля 2022 г. 10:21
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
4 июля 2022 г. 0:00
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
5 июля 2022 г. 13:30
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
5 июля 2022 г. 12:08
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
4 июля 2022 г. 1:15
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
5 июля 2022 г. 15:03
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
8 июля 2022 г. 10:14
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
5 июля 2022 г. 1:00
Перепил, убил – в тюрьму
6 июля 2022 г. 11:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
4 июля 2022 г. 8:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
7 июля 2022 г. 12:38
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
5 июля 2022 г. 9:16
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
6 июля 2022 г. 2:45
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
4 июля 2022 г. 0:15
Домбра – всему голова
4 июля 2022 г. 0:30
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
4 июля 2022 г. 9:38
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
5 июля 2022 г. 0:45
Население стареет в ряде регионов Казахстана
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
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Казахстанская правда
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11 июля 2022 г. 0:25
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