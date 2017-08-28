До конца 2018 года на территории нашей страны действует запрет на все виды порубки саксаула, отнесенного к категории исчезающих деревьев. Экологическое правонарушение грозит уголовным преследованием, однако в Алматинской области ежегодно выявляются многочисленные факты заготовки и перевозки саксауловых насаждений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
В Жетысу саксаул, прозванный в народе стражем пустыни, произрастает в основном в Балхашском районе, а также в национальном природном парке "Алтын-Эмель". По оценкам специалистов-экологов, эти растения своими мощными корнями встают преградой на пути пыльных бурь, защищая плодородные земли, реки и каналы от губительного нашествия песков. Они поддерживают уровень грунтовых вод, а также служат пастбищами и кормовыми базами для животных.
С целью защиты уникального биоресурса полицейские совместно с прокурорами и инспекторами лесного хозяйства регулярно проводят мероприятия по пресечению нарушений природоохранного законодательства. Так, по данным ДВД Алматинской области, в прошлом году было зафиксировано 55 фактов незаконной порубки и транспортировки саксаула. А в начале нынешнего года в Талгаре стражи порядка задержали КамАЗ с прицепом, доверху груженный ценной древесиной. Злоумышленники заготовили саксаул в соседней Жамбылской области и привезли по заказу в сеть местных шашлычных. Вес изъятого груза составил около 20 тонн.
В июне текущего года Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира". Этим документом запрещается осуществлять продажу продукции из древесины саксаула в период действия запрета рубок саксауловых насаждений на участках государственного лесного фонда, за исключением ее реализации государственными лесовладельцами в соответствии с лесным законодательством страны. Отныне торговля саксаулом объявлена нелегальной и должна наказываться соответствующим образом.
Мы объехали несколько пригородных трасс вокруг Алматы, автозаправочных станций и супермаркетов, где еще недавно в открытую продавались партии реликтовых дров, аккуратно упакованных в мешки и коробки весом 5 кг. Изготовителем этой продукции значилось ТОО "Или ИР", которое еще в июне 2015 года заключило договор с Баканасским лесхозом на расчистку саксаулового леса от захламленности (стволов и ветвей, лежащих на земле). Как выяснилось, саксаул исчез из вышеуказанных торговых точек, а представители компании "Или ИР" заверили нас, что полностью прекратили реализацию ценной древесины с момента ввода в действие соответствующего закона.
Между тем в Интернете полным-полно объявлений о продаже этой продукции. Саксаул предлагают и оптом, и в розницу, в вязанках, сумках, мешках. Цена договорная – от 50 до 100 тенге за килограмм. Интересно, что торговцы просят покупателей не спрашивать их адрес, обеспечивают доставку товара в любом количестве каждому клиенту. Выходит, торговля, объявленная нелегальной, ушла в тень и продолжает процветать, только теперь уже в онлайн-режиме.
Как прокомментировал исполняющий обязанности специализированного природоохранного прокурора Алматинской области Руслан Босатбекулы, спрос на саксаул остается высоким, поскольку именно это растение владельцы кафе и ресторанов используют для приготовления шашлыка, а жители сел – для обогрева домов. Спрос рождает предложение, и браконьеров, уничтожающих краснокнижные деревья, меньше не становится. По мнению прокурора, сократить объемы заготовки и перевозки саксауловых насаждений можно, если ужесточить наказание за подобные правонарушения.