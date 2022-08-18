Официант с пистолетом напал на продуктовый магазин в Алматы

Вооруженное ограбление на продуктовый магазин было совершено в первом часу ночи в Бостандыкском районе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Неизвестный под видом клиента зашел в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный по улице Розыбакиева, и под угрозой пистолета похитил из кассы деньги. Охранник и кассир, опасаясь за свою жизнь, выполнили требования налетчика и отдали ему выручку. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных оперативников криминальной полиции и районного УП. Спустя сутки подозреваемый был задержан с помощью полицейского спецназа. На его рабочем месте, в одном из кафе, где он трудился официантом, в раздевалке для персонала найдена сумка, в которой хранились вещественные доказательства, а именно пистолет, замаскированный под зажигалку, одежда, в которой подозреваемый был в момент нападения, и другой инвентарь", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Нападавшим оказался житель Шымкента 1998 года рождения. В Алматы он находился на заработках и, как показала практика, эти заработки нередко носили криминальный характер.

"Сейчас установлена его причастность еще к двум ограблениям продуктовых магазинов. Почерк совершения преступлений идентичен. Проводим экспертизу. Подозреваемый взят под стражу", – добавил Аханов.