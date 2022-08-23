Оформить соцвыплату по потере дохода в связи с беременностью и родами стало возможным онлайн

Заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) теперь можно подать через портал Электронного правительства eGov.kz. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Электронный формат оказания услуги по подаче заявления на вышеуказанную выплату реализован в рамках совместной работы Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Национальные информационные технологии". Ранее заявления принимались в бумажном виде через ЦОНы, отметили в министерстве.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz, необходимо на главной странице открыть раздел "Социальное обеспечение", выбрать пункт "Помощь семьям" и затем найти соответствующую услугу.

После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов.

Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы, либо мотивированный ответ об отказе, будут направлены в личный кабинет пользователя.

Электронный документ и/или уведомление о результате запроса в дальнейшем будут доступны в личном кабинете, в разделе "История получения услуг".

"Стоит отметить, что для получения данной услуги через портал eGov.kz необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров (E-HR), которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому потенциальному услугополучателю необходимо уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в E-HR", - добавили в Минтруда.