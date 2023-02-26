Огласили приговор водителю, сбившему насмерть ребенка в Актау

Водитель сбил двух девочек, одна из которых погибла.
Суд г. Актау вынес приговор мужчине, который 29 ноября, около 13:15, за рулем автомобиля марки Nissan X-Terra сбил двух девочек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
По материалам дела, водитель легковушки сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших доставили в Мангыстаускую областную детскую больницу, где одна из них скончалась.
В суде водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
В суде прокурор просил назначить наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.
Сам подсудимый и его адвокат просили смягчить наказание.
Суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признание вины, отсутствие судимости, положительную характеристику.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.
Приговором суда, с учетом мнения потерпевшей стороны, водитель осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.