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Валентина ФИРОНОВА

Эти люди «не тонут» с головой в Интернете. Не делают достоянием общест­венности свою совсем непростую жизнь, выкладывая подробности в соцсети. Удивительно, но они не мучаются от депрессии и падения цен на нефть. Им и в голову не приходит страдать и умиляться напоказ. Им не ведомо, что такое «лайки» и статусы. Они не переживают по поводу отмененных рейсов в разрекламированный туристический рай. Они там никогда не были и не собираются. Возможности просто такой нет.

Но у них есть намного больше. Они не утратили способности радоваться. Удивительно, но они умеют быть счастливыми. В их дом всегда кто-нибудь заглядывает на чай с мятой или на пирожки с капустой. Эти люди умеют не думать о болезнях, которые наступают одна за другой. Умеют радоваться каждому дню. Без пафоса. По-настоящему. Искренне.

Умеют и хотят слушать. Им интересна жизнь дорогих людей. Всерьез интересна. Без фальши и осуждения. Без желания вызнать и посмаковать подробности. Они готовятся к встрече, очень хотят порадовать. Ждут и принимают, как родного, каждого, хоть по крови он им и не родня. Они помнят о тебе только хорошее, о чем ты и сам уже давным-давно забыл. А они не забывают и с удовольствием об этом рассказывают. Они готовы отдать тебе последнее, ничего не ожидая взамен.

– Бери! Бери! – вручает мне еще горячую и душистую булку хлеба тетя Геня, – ведь поздно приедешь, магазины уже работать не будут! Да и свежий какой. Неужели не нравится?

Делают они все просто и от души. Переживают за тебя и никому никогда не позволят сказать о тебе ни одного плохого слова. А еще они никогда не жалуются на жизнь. Хотя поводов – хоть отбавляй. Да, они обычные люди. Обычные, но необыкновенные. Таких как они, к сожалению, не много. Но они, к счастью, есть. Рядом с ними тепло. Рядом с ними становишься лучше. Стараешься по крайней мере.

Мы не можем изменить течение времени. Не всегда властны и над обстоятельствами, но всегда можем наполнить наши будни тем, что сделает нас счастливыми. У каждого из нас есть время сажать и строить, смеяться, собирать камни и обнимать. Время искать и сберегать, сшивать и говорить. Время любить и быть счастливыми. Жизнь – это чудо, и его не запретить. И пусть оно чаще похоже на амплитуду – то падаешь, то летишь. Иногда в депрессионную яму. Но пока рядом с тобой люди, готовые в любую секунду поддержать тебя, кризиса и скачка цен можно не бояться.

Время – самая большая загадка бытия. Оно и друг наш, и враг. В одно и то же мгновение оно проходит сквозь нас и мимо нас. И увлеченные этим потоком мы очень часто не замечаем тех, кому необходима наша рука. А так иногда хочется уподобиться тому малышу, который, выходя на прогулку, оглядывался вокруг. То, на что он смотрел с жалос­тью, любопытством, страхом или любовью, становилось частью его. На день, мгновение, на год или на вереницу лет.

Встречи с бескорыстными людьми тоже заставляют обернуться. И в первую очередь на себя.

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