​Огнеборцы стали мобильней

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Пожарная часть расположена в микрорайоне «Дос­тык», построенном на окраине областного центра. Она будет обслуживать также близлежащие населенные пункты, вошедшие в черту Шымкента. В общей сложности в них проживает порядка 60 тыс. человек.

Депо позволит значительно повысить оперативность и мобильность реагирования пожарных подразделений. Огнеборцы будут приезжать быстрее, а значит, сократится материальный ущерб и человеческие потери от огня. Здание оснащено всеми необходимыми служебными и бытовыми помещениями. На территории предусмотрена учебная башня, спортивные площадки для совершенствования профессиональных навыков.

Как отметил на торжественной церемонии открытия депо аким ЮКО Бейбут Атамкулов, региону необходимо 118 пожарных депо, пока же их только 47. При этом руководитель региона заверил, что практика строительства новых пожарных частей продолжится, и уже в следующем году их станет больше. 

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